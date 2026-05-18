Accident sur autoroute A51 en Alpes-de-Haute-Provence: trois victimes, y compris un passager mort sur place

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L'accident s'est déclaré ce lundi matin. Une voiture et un poids lourd sont impliqués dans cet accident qui a fait trois victimes dont un homme de 30 ans déclaré mort sur place.

Un violent accident impliquant une voiture et un poids lourd s'est déclaré ce lundi 18 mai sur l'autoroute A51 au niveau de la commune de Volx dans les Alpes-de-Haute-Provence. Trois personnes ont été prises en charge par les secours dont un homme de 30 ans déclaré mort sur place par le médecin du Smur. Il était passager de la voiture.

Les deux autres victimes, les conducteurs du poids lourd et de la voiture, ont été transportées en urgence relative par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital. Au total, 17 sapeurs-pompiers, ont été engagés sur cette intervention. Une voie de circulation a été rouverte aux alentours de 8h45





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