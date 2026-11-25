Une automobiliste de 75 ans est décédée après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la RD 679 le 25 novembre 2026. Les secours n'ont pas pu la ranimer.

Une conductrice âgée de 75 ans a trouvé la mort suite à un accident de la circulation survenu le mercredi 25 novembre 2026. L'incident s'est produit aux abords de Condat, sur un axe routier stratégique du Cantal. L'époux de la victime et les équipes de secours ont été immédiatement alertés par la gravité de la situation.

Accident de la circulation sur la RD 679

Le drame s'est déroulé sur la Route Départementale 679, située entre Marcenat et Condat. Cette section routière comporte plusieurs virages serrés qui demandent une attention constante. L'autoroute de la sécurité n'a pas suffi à prévenir cette tragédie familiale. Le véhicule de la conductrice a quitté la chaussée de manière brutale.

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Les témoignages indiquent que la perte de contrôle s'est faite dans un virage. La voiture a fini sa course contre un mur de protection. Cet impact frontal a provoqué des blessures trop graves pour être survécues. La rapidité de l'intervention n'a pas permis de sauver la vie de la septuagénaire.

Intervention d'urgence et gestes de secours

Dès l'alerte reçue, les forces de l'ordre se sont déplacées sur les lieux. La gendarmerie a immédiatement mis en place une protection de la zone. Les agents ont commencé à prodiguer les premiers secours à la conductrice. Le massage cardiaque a été initié par plusieurs gendarmes présents.

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Un automobiliste passant par là a également participé à l'effort de sauvetage. Il a aidé à maintenir les gestes de réanimation en attendant les professionnels. Cette solidarité inattendue a montré la détermination des passants. Cependant, les efforts collectifs n'ont pas suffi à inverser le pronostic vital.

Prise en charge médicale et constat de décès

Les pompiers sont arrivés sur les lieux pour prendre le relais des secours initiaux. Ils ont continué les manœuvres de réanimation sans relâche. Les techniques de massages cardiaques ont été utilisées en continu. Le manque de pouls a persisté malgré les interventions multiples.

L'équipe médicale des pompiers a fini par constater le décès de la conductrice. La septuagénaire n'a pas pu être ranimée par le personnel soignant. L'autopsie sera probablement réalisée pour déterminer les causes exactes. Le rapport d'accident sera soumis aux autorités judiciaires.

Impact local et suite de l'enquête

Cet accident mortel a bouleversé la tranquillité locale à Condat. Les habitants ont été témoins d'une scène tragique. La route a été fermée temporairement pour permettre aux enquêteurs. La circulation a été perturbée sur l'axe Marcenat-Condat.

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La justice enquêtera sur les circonstances exactes de la perte de contrôle. Les enquêteurs vérifieront l'état de la route et de la signalisation. La famille de la victime sera officiellement informée du décès. Cette tragédie rappelle les dangers de la conduite automobile.