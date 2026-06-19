Accident mortel sur la D36 à Lectoure : une conductrice de 36 ans perd la vie après une collision avec un engin lourd

Un accident fatal s'est produit sur la D36 près de Lectoure dans le Gers. Une femme de 36 ans, au volant d'une petite voiture, a percuté un véhicule lourd après un écart de trajectoire. Malgré l'intervention des secours, elle est décédée sur place. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête.

Un drame s'est produit tôt ce matin sur la route départementale 36, à proximité de la commune de Lectoure , dans le Gers . Vers neuf heures, une conductrice de trente‑six ans a perdu la vie après qu'un véhicule léger a percuté un engin lourd, vraisemblablement un poids‑lourd ou un chantier, selon les premières constatations des gendarmes.

Les autorités ont indiqué que le petit véhicule aurait fait un écart de trajectoire pour une raison encore non élucidée, avant d'entrer en collision avec l'engin lourd. Le choc a été d'une intensité telle que la conductrice a été grièvement blessée sur le coup. Les secours sont intervenus rapidement, mais les blessures qu'elle a subies se sont avérées mortelles et elle a été déclarée décédée sur le site de l'accident





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