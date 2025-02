Accident mortel sur l'A9 près de Perpignan : plusieurs kilomètres de bouchon

Un accident grave impliquant un camion et deux véhicules légers a fait un mort et trois blessés graves sur l'autoroute A9 ce lundi 10 février 2025, près de Perpignan. Un important bouchon a été formé suite à l'accident, les secours sont sur place.

Un accident grave s'est produit sur l'autoroute A9 ce lundi 10 février 2025, peu après 14h, formant un important bouchon de plusieurs kilomètres après Perpignan, en direction de Narbonne. L'incident implique un camion et deux véhicules légers. Les secours des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes. L'accident s'est produit au niveau de Fitou, à une quinzaine de kilomètres du péage de Perpignan-Nord.

Le poids lourd est actuellement couché sur les deux voies de droite, et la circulation se fait sur la seule voie de gauche.À 18h, et après avoir avoisiné les sept kilomètres, le bouchon se résorbait progressivement. Radio Vinci Autoroutes invite les automobilistes à éviter le secteur. Si vous devez vous rendre à Narbonne, il est déconseillé de rentrer depuis Perpignan Nord (N°42). Si vous arrivez d'Espagne, il est conseillé de sortir à Perpignan Nord pour continuer votre chemin. Venus des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, les secours ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes.Selon les premiers éléments recueillis, l'accident était jugé « grave » par les sapeurs-pompiers. Nos confrères d'Actu Occitanie apprennent qu'un automobiliste est décédé et que trois autres ont été grièvement blessés et évacués en urgence absolue. Vinci Autoroutes indique que le camion, qui transportait des meubles, circulait dans le sens opposé, vers l'Espagne, lorsqu'il a traversé le terre-plein central, pour une raison encore inconnue. Les voitures, qui se rendaient vers Narbonne et arrivaient d'en face, n'auraient pas eu le temps d'éviter le terrible choc. Renversé sur les voies, le poids lourd devrait être remorqué en fin de journée, au terme d'une longue intervention.En plus de l'intervention des secours, « les opérations de relevage du poids lourd et de réparation des glissières de sécurité endommagées risquent de prendre plusieurs heures. C'est un événement qui va durer au minimum toute l'après-midi », prévient Vinci Autoroutes.





