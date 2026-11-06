Accident mortel d'un car dans l'Ain : deux morts et une enquête ouverte

Un accident de car survenu le 6 novembre à Lent dans l'Ain fait deux morts. Une enquête pour homicide routier est ouverte suite au drame impliquant un véhicule scolaire.

Deux personnes sont décédées et une vingtaine d'autres ont été blessées lors d'un accident de car survenu ce vendredi 6 novembre à Lent, dans le département de l'Ain. Le véhicule, affrété par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, transportait principalement des mineurs à destination de leur établissement scolaire lorsque le drame s'est produit vers 7 heures du matin.

Les détails du crash et les victimes identifiées

Les deux victimes identifiées sont une fillette de 7 ans et un jeune homme de 18 ans. Le bilan médical s'alourdit avec trois personnes placées en urgence absolue et une vingtaine d'autres blessées en urgence relative. Tous les blessés ont été pris en charge par les équipes médicales et transférés dans des hôpitaux de la région, notamment à Lyon, pour y recevoir des soins adaptés à la gravité de leurs blessures.

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Le car effectuait un trajet interurbain parti de Lyon à 5h35 ce vendredi matin pour rejoindre Bourg-en-Bresse. À bord se trouvaient 49 personnes selon les dernières statistiques fournies par le ministre des Transports. La présence de 15 mineurs à bord du véhicule confirme qu'il s'agissait d'un transport scolaire organisé pour permettre aux élèves d'atteindre leur école en toute sécurité.

Témoignages et description de la scène de l'accident

Un rescapé a décrit à la radio RTL que le bus a d'abord heurté un arbre avant de glisser dans un fossé. Le jeune homme, qui était sur son téléphone au moment du crash, a précisé qu'il est sorti par la porte de derrière car elle était restée ouverte, avant d'échapper aux débris en passant par la fenêtre brisée. Il a confié avoir eu la conviction que c'était la fin des temps lors de l'impact violent.

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Le maire de la commune de Lent, Yves Cristin, a indiqué que le car a vraisemblablement traversé la route avant le choc final. Il a souligné qu'il n'y avait pas de traces de dérapage visibles sur la chaussée au premier abord. Selon ses observations, les conditions météo n'étaient pas particulièrement défavorables dans ce secteur situé à une dizaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse.

Investigations sur le chauffeur et causes potentielles

Le conducteur du bus fait partie des personnes blessées en urgence relative et a dû être désincarcéré de l'autocar, qui est décrit comme étant très endommagé. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, présent sur place à la mi-journée, a annoncé qu'il faudra attendre pour lui poser les questions d'usage afin de connaître sa version des faits et comprendre exactement ce qui s'est produit.

Les premiers résultats des tests d'alcoolémie et de stupéfiants effectués après l'accident sembleraient négatifs, précise Philippe Tabarot. Il est également mentionné que le chauffeur avait déjà été testé le 14 octobre dernier et que ce dépistage avait également été négatif. Ces éléments permettent d'exclure provisoirement l'abus de substances illicites ou d'alcool comme cause directe du sinistre.

Mobilisation des secours et suite de la procédure judiciaire

Une centaine de pompiers, une cinquantaine de gendarmes, des drones et quatre hélicoptères ont été déployés massivement pour porter secours aux victimes et sécuriser les lieux. Le parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une enquête judiciaire pour homicide routier, confiée spécifiquement à la gendarmerie pour établir les circonstances exactes de ce drame.

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Le ministre des Transports a estimé qu'il n'y a pas encore d'éléments suffisants ni le recul nécessaire pour déceler les causes finales de l'accident. Cette enquête permettra de déterminer si une erreur de conduite, un défaut technique ou une autre cause externe a provoqué ce crash mortel, dans un contexte où les accidents de transport public restent relativement rares.