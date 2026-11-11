Accident grave à Larroque : pronostic vital engagé pour le conducteur

Un automobiliste grièvement blessé sur la D633 à Larroque a été héliporté vers Toulouse. Le parquet enquête sur les circonstances de ce deuxième accident majeur en Haute-Garonne.

Un homme est dans un état critique après son accident de la route survenu sur la départementale D633, au niveau de la commune de Larroque, située dans le secteur du Comminges en Haute-Garonne. Le conducteur a été trouvé inconscient et prisonnier de son véhicule déformé, nécessitant une intervention d'urgence des secours pour sa désincarcération.

Désincarcération et évacuation médicale urgente

Les premiers automobilistes ont repéré les traces du choc vers seize heures trente sur cette portion routière du sud du département. Les services de secours ont été alertés immédiatement et les sapeurs-pompiers se sont déplacés rapidement sur les lieux. À seize heures quarante-deux, les équipes des pompiers ont localisé la victime piégée à l'intérieur de l'épave automobile.

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Treize militaires du feu et huit engins de secours ont été mobilisés pour mener à bien la procédure complexe de désincarcération. Cette opération visait à ouvrir la carrosserie le plus rapidement possible afin de libérer le blessé. Une fois dégagé, l'homme a été pris en charge par les secouristes avant d'être transféré vers un établissement hospitalier.

L'évacuation s'est faite par hélicoptère du Samu, assurant un transport médicalisé vers un centre hospitalier de Toulouse. Le pronostic vital du conducteur reste engagé, soulignant la gravité exceptionnelle des traumatismes subis lors de cet événement routier dramatique qui a mobilisé toutes les forces disponibles sur place.

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Enquête judiciaire ouverte par le parquet

Le parquet a ouvert une enquête officielle pour déterminer avec précision les circonstances exactes de cette sortie de route apparente. La gendarmerie a été chargée de mener les investigations nécessaires pour reconstituer le déroulement des faits et identifier les causes probables de cet accident.

Les enquêteurs n'excluent pas, à ce stade initial, l'hypothèse de l'implication d'un autre véhicule dans la collision. Il reste à établir si l'automobiliste a perdu seul le contrôle de sa voiture ou si une interaction avec un tiers est survenue. Les pistes envisagées incluent également la possibilité d'un endormissement au volant ou d'une excès de vitesse.

Les militaires vont procéder au recueil systématique des témoignages recueillis auprès des témoins oculaires et des premiers intervenants. L'analyse minutieuse des éléments relevés sur la chaussée permettra aux experts de comprendre la dynamique de l'accident et d'établir les responsabilités éventuelles.

Deuxième accident grave en vingt-quatre heures

Ce drame survient dans un contexte préoccupant pour la sécurité routière locale, puisque c'est le deuxième accident grave enregistré sur les routes de la Haute-Garonne depuis la veille au soir. La veille, une autre personne avait également été grièvement blessée et avait dû être héliportée vers les urgences hospitalières.

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En moins de vingt-quatre heures, deux accidents majeurs ont ainsi nécessité une évacuation aérienne sanitaire dans le département. Ces événements successifs soulignent la vulnérabilité des usagers de la route sur ce territoire et pourraient inciter les autorités à renforcer les contrôles ou les messages de prévention.