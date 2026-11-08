Accident grave à Colayrac-Saint-Cirq : deux conductrices blessées

Un accident de la route à Colayrac-Saint-Cirq le 7 novembre a blessé deux conductrices. Les secours et la gendarmerie sont intervenus sur la route de Martel.

Un violent accident de la circulation s'est produit le samedi 7 novembre sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq dans le Lot-et-Garonne. La collision impliquait deux véhicules survenus vers 7 h 26 sur la route de Martel. Cette intervention majeure a mobilisé plusieurs services de secours et de sécurité dans la région.

Détails du choc frontal et intervention des secours

Le Service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) a été alerté pour ce choc frontal particulièrement violent. L'équipe a dépêché dix sapeurs-pompiers sur les lieux de l'accident. Le dispositif comprenait deux ambulances ainsi qu'un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement. La présence de la gendarmerie nationale et du Service d'aide médicale urgentiste (SMUR) a également été confirmée sur place.

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Bilan médical des conductrices impliquées

Les deux conductrices ont été secourues et prises en charge par les équipes médicales présentes. La première conductrice, âgée de 63 ans, était consciente à l'arrivée des intervenants et présentait plusieurs traumatismes. L'évaluation médicale réalisée par le SMUR a conduit à la classer comme blessée légère. La seconde conductrice, âgée de 60 ans, avait réussi à sortir seule de son véhicule après le choc.

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Transport hospitalier et fermeture de la circulation

La seconde conductrice a également été évaluée par les professionnels de santé et classée dans la catégorie des blessés légers. L'ensemble des victimes ont été transportées vers le centre hospitalier d'Agen pour une surveillance et des soins appropriés. La circulation sur la route de Martel a été totalement interrompue pendant toute la durée de l'intervention. Cette mesure visait à garantir la sécurité des équipes de secours lors de leurs opérations sur la chaussée.