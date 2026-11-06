Accident du car à Lent : Deux morts et seize blessés dans l'Ain

Un car régional sort de la route près de Bourg-en-Bresse le 6 novembre 2026. L'enquête pour homicide routier se poursuit dans l'Ain après le drame de Lent.

Deux personnes ont trouvé la mort et seize autres ont été blessées vendredi 6 novembre 2026, lors d'un accident de la route impliquant un car régional dans le département de l'Ain. Le drame s'est produit vers 7h30 sur la commune de Lent, non loin de Bourg-en-Bresse, transformant un trajet quotidien en catastrophe majeure. Ce bus, assurant une liaison interurbaine entre Lyon et Bourg-en-Bresse, transportait 43 passagers au moment de l'accident, dont quinze mineurs.

Détails du drame et bilan humain

Le véhicule a quitté la chaussée de la route départementale D22 pour heurter un arbre dans un fossé, selon les premières constatations du maire de Lent, Yves Cristin. Le bilan humain est lourd avec le décès d'un jeune homme de 18 ans et d'une petite fille de 7 ans, comme l'a confirmé le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Seize personnes ont été blessées, dont trois d'entre elles le sont en urgence absolue et ont dû être hospitalisées. Le chauffeur a lui-même été transporté à l'hôpital pour des soins, sans que son état exact ne soit rendu public pour l'instant.

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Enquête pour homicide routier en cours

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour homicide routier afin de déterminer les causes exactes de cet accident. À ce stade, aucune explication spécifique n'a été avancée par les autorités. Le conducteur n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs après son hospitalisation. Fabrice Pannekoucke, président de la Région, a précisé que la ligne était exploitée par un prestataire privé. Il a assuré que le car était en très bon état technique et avait réussi tous les contrôles réglementaires obligatoires avant son départ.

Réactions officielles et dispositif de secours

Le ministre des Transports Philippe Tabarot s'est rendu sur les lieux de l'accident pour y exprimer sa consternation. Il a déclaré vivre cet événement comme un échec collectif, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à rendre le transport par car encore plus sûr. Edouard Geffray, ministre de l'Éducation, a exprimé sa pensée pour les élèves victimes et leurs familles. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a également partagé ces sentiments de deuil national. Une cellule psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes de la commune pour aider les personnes sous le choc.

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Coordination des secours et impact territorial

Face à l'ampleur de la catastrophe, un dispositif de secours massif a été activé sur la départementale D22. Une centaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes sont intervenus sur place, appuyés par l'utilisation de drones et quatre hélicoptères pour faciliter les opérations. La préfecture de l'Ain a activé le centre opérationnel départemental pour coordonner l'action de tous les acteurs de la gestion de crise. L'association Avema-France victimes 01 a été dépêchée pour prendre en charge les témoins et les familles des victimes, décrivant les personnes touchées comme sidérées.

Infrastructures et quotidien des usagers

L'axe routier concerné par cet accident est quotidiennement fréquenté par un grand nombre de travailleurs et d'élèves. Jean-François Débat, maire de Bourg-en-Bresse et président de l'agglomération, a précisé que la route départementale est bien entretenue, bien qu'elle présente un dévers et un léger virage sur la droite. Le car avait quitté son terminus de départ deux heures avant l'accident, soit vers 5h30 du matin. Les investigations continuent pour élucider les circonstances précises qui ont conduit à cette sortie de route fatale.