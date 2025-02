Accident de voiture et brûlage de véhicule après un comportement imprévisible

Un homme de 26 ans a été jugé pour des faits de conduite dangereuse, menaces de mort et brûlage de véhicule après un incident qui a débuté par un accident de voiture lors d'un vide-grenier. L'homme reconnait avoir été sous l'influence de l'alcool et du cannabis, et a expliqué qu'il se souvient peu de ce qui s'est passé.

Un jeune homme de 26 ans, dans un état d'ébriété avancée et sous l'influence du cannabis, a été impliqué dans une série d'événements troublants à Saint-Vincent-de-Connezac en août 2024. À l'aube du dimanche 18 août, il a percuté une barrière de sécurité lors d'un vide-grenier en préparation. Le conducteur, qui était au volant de la voiture de sa compagne, a été arrêté par un habitant du village après avoir proféré des menaces de mort .

L'homme a ensuite repris la route, conduisant de manière dangereuse et causant des dommages importants à son véhicule. Il affirme avoir subi un blackout et ne se souvenir que de fragments de la soirée. Il prétend avoir pensé qu'il était en pleine nuit et que la route n'était pas barrée.Lors de son passage devant le tribunal correctionnel de Périgueux, le 10 février 2025, l'homme a reconnu avoir brûlé la voiture de sa compagne à Neuvic, après avoir récupéré un bidon d'essence chez lui. Il a déclaré avoir été inspiré par une conversation sur la façon de récupérer les indemnités d'assurance. L'homme a admis avoir des problèmes de dépendance à l'alcool et aux drogues, ainsi qu'une dépression qu'il combattait avec des antidépresseurs depuis deux ans. Il a affirmé que cet incident avait été un tournant et qu'il avait décidé de se faire aider par un psychiatre pour améliorer sa santé mentale.Le procureur a requis cinq mois de prison ferme, tandis que le tribunal a finalement condamné l'homme à quatre mois d'emprisonnement avec deux ans de sursis probatoire. Il devra suivre une obligation de soins, réparer les dommages causés, trouver un emploi et indemniser sa victime à hauteur de 2 000 euros de préjudice matériel, 800 euros de préjudice moral et 700 euros de frais d'avocat. Cette histoire met en lumière les conséquences tragiques de l'alcool et des drogues, ainsi que l'importance de demander de l'aide en cas de besoin





Accident De Voiture Intoxication Menaces De Mort Brûlage De Véhicule Justice Tribunal Dépendance

