Accident de la route à Sainte-Foy-l’Argentière : Coupure de courant pour une cinquantaine de foyers

Un automobiliste ivre a percuté un poteau électrique à Sainte-Foy-l’Argentière, provoquant une coupure de courant pour une cinquantaine de foyers. Enedis a installé des groupes électrogènes pour assurer une alimentation provisoire.

Samedi soir à Sainte-Foy-l’Argentière, dans l'ouest du Rhône, un automobiliste ivre a percuté un poteau électrique sur la route de Duerne vers 20 heures. L'impact violent a sectionné le poteau, provoquant une coupure de courant pour une cinquantaine de foyers dans la commune. Face à cette situation, la société Enedis, gestionnaire du réseau électrique, est intervenue dès dimanche matin pour installer des groupes électrogènes et assurer une alimentation provisoire aux riverains touchés.

Miraculeusement, l'automobiliste impliqué dans l'accident n'a pas été blessé. Il devra cependant être entendu par les gendarmes une fois sobre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La route départementale où s'est produit l'incident a été fermée à la circulation dimanche matin, le temps des travaux de remise en état. Une déviation a été mise en place pour fluidifier le trafic en attendant la réouverture prévue dans la journée





