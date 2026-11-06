Accident de car dans l'Ain : le chauffeur placé en garde à vue après deux morts

Suite à l'accident fatal dans l'Ain qui a fait deux morts et vingt blessés, la procureure Karine Malara a confirmé la garde à vue du chauffeur. Il invoque une somnolence.

La procureure de la République de l'Ain, Karine Malara, a annoncé vendredi 6 novembre le placement en garde à vue du chauffeur d'un car qui a effectué une sortie de route tragique dans le département. L'accident a fait au moins deux morts parmi les passagers transportés et a blessé une vingtaine d'autres personnes, dont quatre sont en urgence absolue. Cette mesure procédurale intervient alors que l'enquête sur les causes exactes du drame qui a secoué la région Auvergne-Rhône-Alpes bat son plein.

Un chauffeur interrogé pour somnolence au volant

Le conducteur du bus, blessé dans le crash, a dû être hospitalisé avant de pouvoir être auditionné, son état de santé permettant désormais sa garde à vue. Lors de sa première audition, le chauffeur a indiqué qu'il se serait assoupi au volant. Il explique avoir traversé la chaussée involontairement et, en se réveillant, s'être retrouvé de l'autre côté pour percuter plusieurs arbres. Les premiers dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur lui sont négatifs.

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Détails techniques et profil du conducteur

Le chauffeur, âgé de 26 ans, a déclaré avoir roulé avec le régulateur de vitesse activé tout en respectant la limitation à 70 km/h sur la route départementale D22 à Lent. La procureure a précisé que cet élément devra faire l'objet de vérifications rigoureuses. Employé depuis quelques mois seulement en contrat à durée indéterminée, il était déjà chauffeur de bus auparavant, mais en intérim. Il a également indiqué être parti très tôt le matin pour un trajet ayant succédé à une tournée précédemment effectuée.

Contexte de l'accident et bilan des victimes

Le car affrété par la région Auvergne-Rhône-Alpes transportait une cinquantaine de passagers lorsqu'il a heurté les obstacles vers 7h30. Le véhicule était parti de Lyon deux heures plus tôt en direction de Bourg-en-Bresse. Le bilan provisoire confirme deux morts, quatre personnes en urgence absolue avec un pronostic vital engagé pour deux d'entre elles, et une vingtaine de blessés. Les passagers témoignent de la fumée et des vitres brisées, décrivant un environnement sous le choc.

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Réactions officielles et historique du véhicule

Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches après ce terrible accident de car. Selon le ministre des Transports, le véhicule était en très bon état. Le chauffeur, qualifié de jeune et nouveau dans cette entreprise de transport contrôlée 106 fois depuis 2024, avait déjà été testé négatif lors d'un contrôle inopiné mi-octobre. Les autorités restent vigilantes face à cette succession d'événements tragiques.

Procédure judiciaire en cours

Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités civiles et pénales. Les éléments recueillis durant la garde à vue seront confrontés aux données techniques et aux témoignages. La justice examine si la somnolence invoquée correspond aux faits ou si d'autres facteurs ont contribué à la perte de contrôle. La situation reste sous surveillance étroite des services de sécurité publique.