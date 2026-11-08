Accident de car dans l'Ain : le chauffeur mis en examen pour homicide involontaire

Le conducteur du car accidenté dans l'Ain, ayant fait deux morts, a été mis en examen pour homicide involontaire. Il confirme s'être endormi au volant.

Le chauffeur de car impliqué dans l'accident tragique survenu dans l' Ain a été placé en examen pour homicide involontaire. Cette décision judiciaire intervient alors que l'enquête se précise sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à deux personnes.

Déroulement du drame et bilan humain

L'accident s'est produit vendredi vers 07H30 sur la route départementale D22, au niveau de la petite commune de Lent, non loin de Bourg-en-Bresse. Le car affrété par la région Auvergne-Rhône-Alpes transportait 49 personnes à son bord. Parmi elles, 23 étaient des mineurs. Le bilan humain est lourd avec deux décès confirmés : une fillette de sept ans de nationalité bosnienne et un étudiant lyonnais de 18 ans. Trois passagers supplémentaires sont hospitalisés en urgence absolue, dont deux avec un pronostic vital engagé. Vingt-cinq autres personnes ont été blessées plus légèrement.

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Confirmation de la fatigue du conducteur

Le conducteur, âgé de 26 ans et sans antécédents judiciaires, a été auditionné par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Lyon. Il a confirmé ses premières déclarations indiquant qu'il avait pris son service très tôt le matin. Il a précisé s'être senti fatigué au volant avant l'accident. La procureure a ajouté que le chauffeur avait indiqué peu après l'accident s'être "endormi" à la barre.

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Mise en examen pour homicide involontaire

Le mis en examen a été placé sous le régime de la garde à vue vendredi suite à ses blessures aux jambes. Il a été mis en examen ce dimanche des chefs d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Il est également poursuivi pour blessures involontaires, avec une incapacité supérieure à 3 mois ou n'excédant pas 3 mois, selon la gravité des blessures des victimes. Cette mesure judiciaire formalise l'implication pénale du conducteur dans le drame.

Conséquences et suites judiciaires

Les enquêteurs continuent de travailler sur les détails de cette tragédie. La confirmation de la fatigue du conducteur éclaire les causes immédiates de l'accident. Les victimes et leurs familles doivent désormais faire face aux conséquences judiciaires et personnelles de cet événement. Le contexte de la journée scolaire ou des transports en commun reste central dans l'analyse des responsabilités.