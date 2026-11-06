Accident de car dans l'Ain : deux morts et une enquête ouverte près de Lent

Un car s'est écrasé près de Lent dans l'Ain le 6 novembre 2026, faisant deux morts et de nombreux blessés. Le ministre Philippe Tabarot a confirmé les décès et une enquête pour homicide routier est en cours.

Un accident de la route d'une gravité exceptionnelle a secoué le département de l'Ain, près de la commune de Lent, le vendredi 6 novembre 2026. Ce drame a coûté la vie à deux personnes, dont une fillette de sept ans et un garçon de dix-huit ans. Plus de soixante-dix personnes se trouvaient à bord du car impliqué dans la collision, provoquant une mobilisation massive des secours sur le site.

Détails du crash et bilan humain précis

Le véhicule a quitté la chaussée pour terminer sa course dans un fossé, selon les informations recueillies auprès de sources proches du dossier. Le bilan officiel a été établi par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui s'est rendu sur les lieux immédiatement après l'accident. Il a confirmé que deux victimes ont péri sur le coup ou peu après l'impact. Parmi les blessés, un jeune homme de dix-sept ans a été pris en charge pour des blessures apparaissant comme peu graves, notamment un hématome nasal et des éraflures superficielles.

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Cependant, l'impact psychologique de l'événement est considéré comme le plus lourd à porter pour les survivants. Les rescapés, dont plusieurs enfants, ont été accueillis dans le gymnase de la ville de Lent pour y recevoir les premiers soins et un soutien moral. Les témoins et les rescapés rapportent une scène d'une violence inouïe, soulignant la présence de sang sur les lieux et la difficulté pour les passants de soulever le véhicule pour tenter d'aider les prisonniers.

Investigation judiciaire et état du conducteur

Le parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une enquête de flagrance pour homicide routier et blessures routières aggravées. Cette enquête a été confiée à la Section de Recherches de la gendarmerie de Lyon, qui mène les investigations techniques et judiciaires. Les autorités visent à déterminer les causes exactes de la perte de contrôle du car et la responsabilité éventuelle du chauffeur dans cette tragédie.

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Pour l'instant, les tests de dépistage effectués auprès du conducteur ont donné des résultats négatifs. Les forces de l'ordre attendent toutefois les résultats des analyses sanguines complémentaires pour avoir une image complète de l'état d'alerte du conducteur au moment de l'accident. Cette attente scientifique est cruciale pour confirmer ou infirmer toute hypothèse liée à une éventuelle altération des facultés de conduite.

Réactions locales et conséquences immédiates

Le maire de la commune de Lent a exprimé son profond incompréhension face à la tournure des événements. Il a déclaré sur BFMTV ne pas saisir pourquoi le bus serait parti tout droit dans un arbre, évoquant des hypothèses comme un endormissement du chauffeur ou un malaise soudain. Cette incertitude nourrit le choc émotionnel des habitants de la localité, qui découvrent la réalité de l'accident.

L'intervention a mobilisé plus de trente sapeurs-pompiers pour dégager les victimes et sécuriser la zone. Le traumatisme collectif qui s'abat sur la communauté locale est palpable, surtout pour les jeunes enfants qui ont été témoins de la scène. Les autorités sanitaires et sociales travaillent actuellement à la prise en charge psychologique des rescapés et de leurs familles dans cette période de deuil et d'incertitude.