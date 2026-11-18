Un camion d'oignons se renverse sur la D953 le 18 novembre 2026 à Saint-Clair. La circulation est interrompue entre Valence-d'Agen et Lauzerte pour plusieurs heures.

Un lourd incident de circulation a bouleversé la matinée du mercredi 18 novembre 2026 sur la route départementale 953 dans le Tarn-et-Garonne. Vers 10 h 20, un semi-remorque transportant une importante cargaison d'oignons s'est renversé sur le commune de Saint-Clair. L'accident a provoqué la fermeture totale de l'axe routier entre Valence-d'Agen et Lauzerte, isolant provisoirement les usagers de cette voie stratégique.

Les détails techniques de l'accident de la D953

Le véhicule circulait sur la route de Cahors lorsque la conductrice a percuté l'accotement. La nature meuble du sol, aggravée par les fortes précipitations tombées la veille, a cédé sous le poids considérable du chargement. Le tracteur a ensuite heurté la buse d'un passage avant de basculer sur son flanc droit. Le choc a éventré une partie de la remorque, libérant des milliers d'oignons jaunes et rouges sur le bas-côté.

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La cabine blanche du véhicule repose désormais en travers des deux voies de circulation. Son pare-brise est entièrement brisé, dispersant des éclats de verre sur la chaussée. Les grands sacs blancs et les caisses en bois contenant les oignons sont endommagés, créant un important encombement sur la voirie. La présence d'un peu d'huile s'est écoulée, bien qu'aucune fuite majeure de carburant n'ait été détectée par les équipes d'intervention.

Réaction des secours et bilan de la conductrice

Alertés à 10 h 20, onze sapeurs-pompiers du centre de secours de Valence-d'Agen ont rapidement investi les lieux. La conductrice avait réussi à sortir seule de son véhicule avant l'arrivée des secours. Elle a été prise en charge par une ambulance pour un bilan médical complet, bien qu'elle ne présente que des blessures légères. Les équipes ont effectué une reconnaissance minutieuse autour du poids lourd pour sécuriser la zone.

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L'opération de secours a été complexe en raison de l'ampleur du sinistre. Les intervenants ont dû gérer la sécurisation du secteur tout en attendant l'arrivée d'un engin de levage spécialisé. Cette mécanique est indispensable pour redresser le semi-remorque, dégager la chaussée et permettre le nettoyage des oignons répandus sur plusieurs mètres. La situation reste sous contrôle mais nécessitera du temps pour être résolue.

Impact sur la circulation et itinéraires de déviation

La circulation est strictement interrompue dans les deux sens entre Valence-d'Agen et Lauzerte. Les gendarmes, épaulés par la police municipale intercommunale des Deux Rives et les agents des routes du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, organisent les flux pour minimiser les embouteillages. Des déviations ont été mises en place avec précision pour éviter les bouchons excessifs sur les axes environnants.

Pour les automobilistes venant de Lauzerte et souhaitant rejoindre Valence-d'Agen, l'itinéraire conseillé passe par le giratoire de Fourquet, puis par Moissac, avant de retrouver la D813 en direction d'Agen. Le même contournement par Moissac et le rond-point de Fourquet est nécessaire pour les usagers qui souhaitent rejoindre Lauzerte ou poursuivre vers Cahors. Le rétablissement de la circulation ne devrait pas intervenir avant plusieurs heures.

Perspectives de réouverture de la route départementale

Les usagers doivent prévoir un temps de trajet significativement allongé pour traverser cette partie du Tarn-et-Garonne. La présence de l'engins de levage lourd est le facteur limitant principal pour la réouverture de la D953. Une fois le camion redressé, une opération de nettoyage approfondie sera nécessaire pour retirer les oignons et les débris de verre de la chaussée.

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Cet événement souligne l'importance des conditions météorologiques sur la sécurité des poids lourds. Les fortes pluies ayant précédé l'accident ont indirectement contribué à la perte de contrôle du véhicule. La conduite prudents reste indispensable sur les accotements meuble, surtout pour les charges volumineuses. Les autorités locales continuent de veiller à la sécurité des usagers jusqu'à la fin des opérations de dépannage.