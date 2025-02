Accident d'avion de chasse dans la baie de San Diego : Les deux pilotes secourus

Deux pilotes d'un avion de chasse américain se sont éjectés avant qu'il ne s'écrase dans la baie de San Diego, en Californie. Les deux pilotes sont dans un état stable après avoir été secourus par un bateau de pêche.

Mercredi, un avion de chasse s'est écrasé dans la baie de San Diego, en Californie. Selon CBS News, deux pilotes se trouvaient à bord lors de l'incident, survenu vers 10 heures du matin. Heureusement, ils ont réussi à s'éjecter de l'appareil juste avant qu'il ne s'écrase dans l'eau. Ils ont ensuite été secourus par un bateau de pêche. La scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance de la zone, a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux, et les images sont très impressionnantes.

Un témoin, cité par le Los Angeles Times, raconte avoir aperçu l'avion voler très bas avant que le moteur ne s'arrête soudainement. « Quelques secondes plus tard, je l'ai vu descendre directement dans l'eau », se souvient-il. \Le choc a été très violent, selon la police, qui a comparé l'épave à un « grand champ de débris ». Les deux pilotes ont eu énormément de chance en réussissant à s'éjecter avant la collision. Après avoir été secourus par le bateau de pêche, ils ont été transférés sur un navire des douanes et de protection des frontières puis transportés vers un hôpital. Ils sont dans un état stable, selon les garde-côtes. Les circonstances précises des faits n'ont pas encore été déterminées. Une enquête a été ouverte. \Dans un communiqué, l'Institut naval des États-Unis indique que l'avion, un EA-18G Growler, avait décollé un peu plus tôt de la base aéronavale de Whidbey Island et se trouvait à San Diego pour un exercice. « Après avoir survolé la piste, l'équipage s'est éjecté et l'avion s'est écrasé dans l'eau », peut-on lire





