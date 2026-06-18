Accessibilité numérique : la Cour des comptes dénonce des résultats très insuffisants vingt ans après la loi handicap

Un rapport de la Cour des comptes révèle que seulement 7% des principales démarches publiques en línea sont conformes aux normes d'accessibilité, bien loin des objectifs fixés. Les personnes handicapées sont contraintes d'utiliser des canaux alternatifs plus coûteux.

Vingt ans après l'adoption de la loi handicap , l'accessibilité des services publics numériques pour les personnes handicapées reste très insuffisante, selon un rapport de la Cour des comptes publié jeudi.

Malgré une ambition politique forte, les résultats sont loin des objectifs fixés. En janvier 2026, seulement 7% des principales démarches publiques en ligne sont conformes aux exigences d'accessibilité, alors que l'État s'était engagé à rendre accessibles les 250 démarches administratives les plus utilisées. Le rapport souligne un contraste frappant entre un dispositif juridique et administratif très complet et la faiblesse des résultats obtenus.

La Cour des comptes estime que les acteurs chargés de mettre en œuvre la loi ne se sont pas approprié l'accessibilité numérique, mettant en lumière un décalage entre l'impulsion interministérielle et l'action au quotidien dans les services informatiques. Cette situation a un coût : lorsqu'une personne handicapée ne peut effectuer une démarche en ligne, elle doit se tourner vers des canaux alternatifs plus onéreux pour l'administration, comme le téléphone ou l'accueil physique.

Les auteurs du rapport rappellent également qu'un service public accessible aux personnes handicapées profite à toute la population, en étant plus facile d'accès pour tous. En France, entre 5,7 millions et 18,2 millions de personnes de cinq ans et plus présentent un handicap, selon les derniers chiffres officiels publiés en novembre 2024. Concernant l'intelligence artificielle, le rapport indique que son niveau de développement actuel n'offre pas encore d'alternative efficace à l'accessibilité numérique, même si certaines pistes sont prometteuses pour l'avenir





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