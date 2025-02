Accès de Colère Inouï à un Hôtel à Montpellier

Une jeune femme de 21 ans a été prise d'un accès de colère inouï à la réception d'un hôtel à Montpellier, causant des dommages matériels importants et insultant le personnel. Elle a également agressé les forces de l'ordre lors de son transfert au commissariat.

Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, une jeune femme de 21 ans a été prise d'un accès de colère inouï à la réception d'un hôtel situé dans l'immeuble Le Triangle, entre la Comédie et le Polygone, à Montpellier. La jeune femme, accompagnée d'un homme, s'est présentée pour demander une chambre vers 4 h 30 du matin. Après qu'on lui ait indiqué que l'établissement était complet, elle s'est déchaînée en mots et en gestes, causant des dommages matériels importants.

Des terminaux de paiement et des écrans d'ordinateur ont été brisés, ainsi qu'un vase et un tabouret. Elle a également lancé des insultes à l'encontre du personnel avant de quitter les lieux. Alertée, la police nationale a rapidement repéré la vingtenaire à proximité de l'hôtel. Interpellée, la jeune femme s'est en prise aux forces de l'ordre lors de son transfert au commissariat : coups de pied dans les sièges de la voiture, crachats, et encore des insultes, cette fois en direction des agents. Placée en garde à vue, la jeune femme au lourd passé psychiatrique a été soumise à une expertise médicale, avant d'être hospitalisée d'office. L'hôtel a déposé plainte contre la jeune femme pour les dommages causés





