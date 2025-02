AC/DC au Stade de France : Une Deuxième Date Confirmée !

Le groupe AC/DC ajoute une deuxième date à sa tournée « Power Up Tour » au Stade de France en août 2025, suite à l'engouement des fans pour le premier concert.

Le groupe AC/DC fera son retour en France en août 2025 pour deux concerts au Stade de France dans le cadre de sa tournée mondiale « Power Up Tour ». C'est une première depuis leur dernier passage en 2015. Après une performance à l'hippodrome de Longchamp en 2024, la bande à Angus Young s'est rendue compte de l'énorme enthousiasme des fans français et a décidé d'offrir une seconde date. Le premier concert aura lieu le 9 août 2025, suivi d'un deuxième le 13 août 2025.

La billetterie a été ouverte ce lundi 10 février 2025, et comme prévu, les 80 000 places disponibles pour le premier concert ont été immédiatement prises d'assaut. \\\Le groupe AC/DC, icône du rock australien, revient sur scène avec une énergie débordante et ses classiques indémodables. Leurs concerts sont des événements mémorables, connus pour leur puissance, leur extravagance et l'implication des fans. On peut s'attendre à un spectacle grandiose avec les riffs emblématiques de Angus Young, les mélodies accrocheuses et les rythmes entraînants qui ont fait de AC/DC un groupe légendaire. \\\Le prix des billets varie entre 111 euros et 166 euros selon la zone de placement. La fosse offre une expérience immersive, tandis que les tribunes permettent de profiter du spectacle depuis une perspective plus large. La tournée « Power Up Tour » fait étape dans plusieurs pays européens avant d'arriver en France. Les fans français auront la chance d'assister à ce concert unique et de vibrer au rythme de l'un des groupes de rock les plus populaires au monde





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AC/DC Stade De France Power Up Tour Concert Rock Angus Young France Billetterie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

AC/DC de retour pour un concert au Stade de France le 9 août 2025Après avoir enflammé l'hippodrome de Paris Lonchamp l'an dernier, le légendaire groupe de hard rock australien se produira le 9 août prochain au Stade de France dans le cadre du PWR UP Tour.

Lire la suite »

Rock : le groupe AC/DC annonce un concert au Stade de France en 2025Un an après leur prestation à Longchamp, les AC/DC font à nouveau étape en France en 2025 dans le cadre de leur tournée « Power Up Tour »

Lire la suite »

Paris FC vise le Stade Jean-Bouin pour une collaboration avec le Stade FrançaisLe Paris FC espère s'installer au Stade Jean-Bouin dès la saison prochaine, en partageant l'enceinte avec le Stade Français. Le président Pierre Ferracci vise un accord courant février. Le club, en pleine transformation avec de nouveaux actionnaires importants, ambitionne de devenir un centre de formation de référence.

Lire la suite »

Beyoncé annonce une troisième date de concert au Stade de France le 22 juin 2025La chanteuse qui doit se produire les 19 et 21 juin 2025 au Stade de France dans le cadre de sa tournée pour son album country 'Cowboy Carter' vient d'annoncer une nouvelle date à Paris le 22 juin.

Lire la suite »

Une Troisième Date pour Beyoncé au Stade de France!La pop star américaine Beyoncé ajoute une troisième date à son « Cowboy Carter Tour » au Stade de France, répondant à la forte demande des fans français.

Lire la suite »

Une salle Gaston-Neveur rénovée plutôt qu’une nouvelle enceinte pour le Stade RochelaisActuellement en pleine saison galère pour sa première dans l’élite, le Stade Rochelais ne reçoit pas de meilleures nouvelles concernant l’idée d’une nouvelle salle à l’avenir. En ce mois de janvier 2025, l’hypothétique projet d’une nouvelle enceinte sportive à La Rochelle a pris du plomb dans l’aile.

Lire la suite »