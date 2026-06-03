Absence de Matthieu Delormeau dans TPMP : Cyril Hanouna s'exprime et rétrospective de sa carrière

Article analysant l'absence prolongée de Matthieu Delormeau de l'émission TPMP, la réaction publique de Cyril Hanouna, et présentant une chronologie détaillée du parcours professionnel du chroniqueur de télévision.

Voici un article détaillé portant sur l'absence prolongée du chroniqueur Matthieu Delormeau de l' émission Touche pas à mon poste ! ( TPMP ) et les réactions de l'animateur Cyril Hanouna , ainsi qu'une rétrospective de la carrière de Matthieu Delormeau .

L'absence du chroniqueur, qui n'a plus participé à l'émission de W9 depuis le 23 avril 2026, a suscité de nombreuses spéculations et interrogations, renforcées par son récent passage dans l'émission 'Dans les archives de France 2' diffusée le samedi 30 mai 2026, où il s'était montré particulièrement évasif sur ses projets pour la rentrée. Cyril Hanouna a réagi lors de l'émission du mercredi 3 juin 2026, au cours du traditionnel conseil de classe, en évoquant avec humour les rumeurs concernant le Club Med et en rappelant que les décisions de recrutement pour la prochaine saison lui appartenaient.

Il a également critiqué l'attitude de certains intervenants occasionnels qui se décommandent au dernier moment. Matthieu Delormeau, pour sa part, a entretenu le suspense en laissant entendre qu'aucune chaîne ne voulait de lui en raison de ses problèmes judiciaires passés, tout en affirmant se consacrer à l'écriture d'un livre.

La suite du texte propose une chronologie complète de la carrière de Matthieu Delormeau, depuis ses débuts en 2003 comme analyste financier reconverti, jusqu'à ses différentes collaborations sur France 3, M6, Canal+, Direct 8, NRJ 12, et enfin C8 et W9 avec TPMP. On y détaille ses émissions marquantes comme 'Tellement Vrai', 'Le Mag', 'Les Anges de la téléréalité', et ses propres programmes tels que 'Il en pense quoi Matthieu ?

' et 'TPMP People'. Cette carrière démontre son ascension progressive dans le paysage audiovisuel français, sa proximité avec Cyril Hanouna, et son expérience variée entre divertissement, politique et téléréalité. Malgré l'incertitude actuelle, son passé professionnel et sa popularité pourraient peser dans les négociations pour son éventuel retour à la rentrée 2026. Le texte s'achève par une mention unrelated à Raphaël Glucksmann et Léa Salamé, qui semble être un résidu de contenu éditorial non lié





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