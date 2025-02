Absence de la Princesse Kate aux BAFTA 2025

La princesse Kate Middleton manquera probablement les BAFTAs 2025 en raison des vacances scolaires de ses enfants.

La cérémonie des British Academy of Film and Television Arts, ou BAFTA , est un événement incontournable pour les célébrités. C'est l'une des soirées les plus glamour du calendrier cinéma tographique britannique. Bien sûr, tous les regards se tourneront vers le style de ceux qui fouleront le tapis rouge. Cette année, la cérémonie des EE Bafta Film Awards, animée par David Tennant, star de Doctor Who, aura lieu le 16 février 2025.

Le lieu de l'événement sera le Royal Festival Hall du Southbank Centre, au cœur de Londres. Ce rendez-vous des stars est l'occasion pour Kate Middleton et le prince William de se parer de leurs plus beaux atours. Cependant, il semblerait que la princesse de Galles soit de nouveau absente cette année. Catherine Kate Middleton, princesse de Galles, est une véritable icône de la mode royale. Il est donc normal qu'un grand nombre de fans de mode et de la royauté attendent avec impatience sa venue à ce type d'événement. En effet, au niveau du style, la mère de George, Charlotte et Louis ne déçoit jamais. Lors de ses sorties, elle choisit ses vêtements et ses accessoires avec goût et attention. Malheureusement, selon le magazine Hello !, il est fort probable que la princesse Kate manque à nouveau les BAFTA cette année. La raison ? L'événement coïncide avec le début des vacances de mi-trimestre du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis. Il est bien connu que Kate Middleton est une mère dévouée, on ne s'étonnera donc pas si elle donne la priorité à sa famille.Le mois dernier, Anna Higgs, présidente du comité cinématographique de la BAFTA, a exprimé son souhait de voir Kate Middleton rejoindre le prince William pour cette édition. Rappelons que le fils du roi Charles III est également le président de la BAFTA. Si la princesse de Galles ne participe pas à la cérémonie de cette année, ce sera sa deuxième absence consécutive. L'année dernière, le prince de Galles a foulé le tapis rouge en solitaire. Cependant, lors de sa dernière apparition aux BAFTA, Kate Middleton était magnifique dans une élégante robe blanche signée Alexander McQueen.





BAFTA Kate Middleton Prince William Princesse De Galles Famille Royale Mode Royale Cinéma Londres

