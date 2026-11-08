Absence de Bachir Belloumi pour le choc Algérie-Togo

L'Algérie de football fait face à un coup dur avant son duel contre le Togo avec la blessure de Bachir Belloumi. Analyse des options du staff technique.

La sélection algérie nne de football fait face à une nouvelle contrainte majeure de son effectif avant la double confrontation programmée contre le Togo. Le staff technique doit désormais composer avec l'indisponibilité de Bachir Belloumi, qui risque de manquer ce rendez-vous crucial pour le qualification ou la préparation de l'équipe nationale. Cette absence s'ajoute aux défis déjà identifiés pour le duo Yahia et Hemdani qui auront un important travail de préparation à effectuer pour aligner une équipe compétitive face aux Écureuils togolais.

Détails de la blessure de Bachir Belloumi

Bachir Belloumi, fils de l'illustre Lakhdar Belloumi, a subi une blessure lors de son club, Hull City. Il n'a même pas pris part à la rencontre importante opposant Hull City à Arsenal. Ce gaucher s'était pourtant distingué lors de la dernière trêve internationale en inscrivant deux buts en trois matchs. Cette performance récente rend son absence d'autant plus sensible pour la stratégie offensive des Fennecs lors de ce rassemblement à venir.

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Impacts sur la dynamique offensive

Le poste d'ailier droit n'est pas le moins pourvu en Algérie malgré la récente retraite internationale de Riyad Mahrez. Le staff pourra s'appuyer sur Ghedjemis et Hadj Moussa, tous deux appelés pour ce rassemblement. Ils seront également rejoints par un renfort extérieur avec des joueurs comme Kebbal, Boudache ou encore Bouanani. Les Fennecs devront donc faire sans celui qui partait pour démarrer comme titulaire au vu de son excellent début de saison en Premier League.

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Prochains pas du joueur et du staff

Le joueur des Fennecs devrait toutefois effectuer le voyage à Alger pour faire constater sa blessure par le staff médical algérien. Cette présence médicale est essentielle pour évaluer précisément la gravité de la lésion et déterminer si une récupération rapide est possible. Cela permettra au sélectionneur d'avoir une vue claire sur la disponibilité de ses attaquants lors des prochaines séances d'entraînement et des matchs à venir.

Options de remplacement pour le choc

Pour résumer, c'est un coup dur pour l'Algérie avant sa double confrontation face au Togo. L'ailier pourrait être remplacé par Ghedjemis ou Hadj Moussa, tandis que Kebbal, Boudache et Bouanani figurent parmi les autres options possibles. La compétition au sein de l'effectif sera intense pour voir qui portera le brassard ou l'écharpe d'attaquant principal lors de cette double rencontre déterminante.