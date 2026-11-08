Absence d'Élodie Frégé de Star Academy : précision sur sa santé et son duo avec Leeloo

Élodie Frégé était absente du plateau de Star Academy le 6 novembre 2026 pour une intervention médicale. Son entourage rassure après sa prestation enregistrée avec Leeloo.

La chanteuse et ancienne gagnante Élodie Frégé n'a pas été présente sur le plateau de Star Academy lors de la diffusion du prime des anciens, ce vendredi 6 novembre 2026. Bien que les téléspectateurs aient pu voir la star interpréter un duo avec la candidate Leeloo, cette performance n'a pas eu lieu en direct. Elle avait été enregistrée plusieurs jours auparavant, comme l'a révélé l'animateur Nikos Aliagas immédiatement après le passage de la chanteuse sur les écrans de TF1.

Détails de l'intervention médicale d'Élodie Frégé

L'absence de la artiste a suscité de nombreuses questions parmi la communauté fidèle de l'émission de téléréalité. Pour lever les incertitudes, l'entourage d'Élodie Frégé a confirmé ce samedi 8 novembre 2026 qu'elle avait subi une petite intervention médicale. Le message transmis par ses proches indique que l'acte était bénin et qu'elle se portait bien. Aucune précision supplémentaire concernant la nature exacte du problème de santé n'a été divulguée publiquement pour respecter la vie privée de la chanteuse.

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La réaction de Nikos Aliagas sur le plateau

En ouverture de la soirée, l'animateur Nikos Aliagas a pris soin d'adresser des mots chaleureux à Élodie Frégé directement à l'antenne. Il a affirmé avec émotion : " Tu es avec nous, Élodie, ce soir. Tu es dans notre cœur. Et on pense à toi très fort ". Cette déclaration avait pour but de rassurer les fans tout en expliquant la logique du tournage anticipé. Elle a permis de contextualiser la prestation vidéo sans laisser planer le doute sur la sécurité de la star.

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Un retour aux sources pour la gagnante de 2003

Le prime a marqué un retour symbolique pour Élodie Frégé, qui avait remporté la troisième saison de l'émission en 2003. Elle se souvient avec précision de la date du 30 août 2003, moment où elle a triomphé face à son adversaire Michal Kwiatkowski. Elle reste d'ailleurs la seule gagnante à avoir partagé son prix avec le finaliste. Lors de l'émission, elle a évoqué cette expérience fondatrice qui a profondément marqué sa vie et sa carrière musicale.

Performance musicale et contexte de la tournée

La prestation enregistrée avec Leeloo portait sur le titre " La Ceinture ", un tube extrait de son deuxième album sorti en 2006 en collaboration avec l'artiste Benjamin Biolay. Ce retour scénique s'inscrit dans une série d'événements récents autour de la franchise. Quelques jours plus tôt, le 3 janvier 2026, un 200e prime inédit avait été diffusé par TF1, mettant en avant les retrouvailles entre les anciennes gloires du château. Élodie Frégé s'était alors expliquée sur son absence initiale, déclarant ne pas voir l'intérêt de se déplacer pour cet épisode spécial.