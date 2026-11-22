Le président colombien retire le décret visant à assouplir l'interdiction des corridas. La loi No Más Olé reste en vigueur jusqu'en 2027.

Le gouvernement colombien a mis fin à une brève tentative de modification des règles entourant la tauromachie dans le pays. Le projet de décret, qui visait à assouplir les restrictions imposées aux spectacles taurins, a été officiellement retiré le 20 novembre 2024. Cette décision intervient alors que l'administration d'Abelardo de la Espriella cherchait à ajuster le cadre légal avant l'interdiction totale prévue.

Retrait officiel du texte réglementaire

Le président Abelardo de la Espriella a confirmé le retrait immédiat du document après seulement vingt-quatre heures de consultation publique. La Casa de Nariño a indiqué que le projet avait été publié prématurément, sans avoir achevé les consultations institutionnelles nécessaires. Cette admission reconnaît implicitement que le processus législatif n'avait pas respecté les procédures standard attendues pour une telle modification.

Also read Bayonne : le cirque de Noël abrite cette année une multitude d’artistes sud-américains

Le chef de l'État a fermement rappelé la ligne directrice de son gouvernement concernant la protection animale. Il a explicitement déclaré que le respect des traditions culturelles ne peut jamais être supérieur à la protection des animaux. Cette déclaration ferme provisoirement toute porte à un retour aux conditions traditionnelles de la corrida en Colombie.

Les détails des mesures contestées

Le texte initial, publié le 19 novembre par les ministères de la Culture et de l'Environnement, prévoyait des changements majeurs au décret 0703 du 7 juillet 2026. Il entendait modifier dix articles de ce règlement, adopté sous la précédente administration de Gustavo Petro, pour en assouplir l'application pendant la période de transition.

Advertisement

Les modifications proposées visaient principalement à rétablir l'ensemble des instruments de la lidia, notamment les puyas, les banderilles et les estocs. Ces outils avaient été précédemment interdits ou strictement encadrés par le décret de 2026, qui cherchait à limiter la souffrance animale avant l'interdiction complète.

Le projet autorisait également le retour des enfants dans les arènes, y compris les plus jeunes accompagnés d'un adulte. Les adolescents âgés de 14 ans et plus auraient pu participer aux cuadrillas, une pratique qui avait été interdite aux mineurs de 18 ans par la réglementation précédente. De plus, l'avis des vétérinaires ne suffirait plus à interrompre une lidia en cours.

Réactions et positions des acteurs

La sénatrice Esmeralda Hernández, du Pacte historique et promotrice de la loi No Más Olé, a vivement critiqué cette initiative. Elle a qualifié cette tentative de tentative de rétablissement des corridas lors des prochaines ferias de décembre et janvier. Après le retrait du texte, elle a salué une nouvelle victoire de la citoyenneté pour les animaux.

Le député Gabriel Becerra a également dénoncé cette perspective, estimant que l'enfance doit être protégée et que la cruauté ne doit pas être promue. Ses remarques reflètent l'opposition constante des défenseurs des droits animaux et des partis de gauche au sein du paysage politique colombien actuel.

Advertisement

Pour les aficionados colombiens, cette séquence laisse un goût d'inachevé et de frustration. La loi 2385 de 2024, dite No Más Olé, reste en vigueur telle quelle. Promulguée le 22 juillet 2024 sous Gustavo Petro, elle prévoit la disparition des corridas à compter du 22 juillet 2027.

Conséquences pour la transition taurine

L'interdiction définitive de la tauromachie entrera en vigueur le 22 juillet 2027, marquant la fin d'une ère culturelle longue de plusieurs siècles en Colombie. La période transitoire de trois années qui précède cette date est conçue pour permettre une adaptation progressive du secteur culturel et économique.

Le décret de juillet 2026, qui reste pleinement applicable, continue de régir strictement les spectacles durant cette période. Il impose notamment l'interdiction des puyas, des banderilles et des estocs, et donne aux vétérinaires le pouvoir de retirer un toro présentant des signes de souffrance extrême.

Cette décision confirme que l'administration actuelle, bien qu'étant un successeur de celle de Gustavo Petro, maintient une position rigide sur la question animale. Les arènes de Cali et de Manizales, en particulier, ne retrouveront pas leurs usages traditionnels complets lors des prochaines temporadas. Le statut juridique de la corrida reste donc gelé jusqu'à son extinction totale en juillet 2027.