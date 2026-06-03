Abelardo de la Espriella obtient le soutien total et complet de Donald Trump

Le candidat à la présidentielle colombienne Abelardo de la Espriella a obtenu le soutien total et complet de Donald Trump pour le second tour de la présidentielle en Colombie. Le président américain a qualifié Abelardo de la Espriella d'un dirigeant intelligent, fort et dur qui va stopper l'immigration illégale et restaurer l'ordre.

Le candidat à la présidentielle colombienne Abelardo de la Espriella, du mouvement Salvadores de la Patria, a obtenu le soutien total et complet de Donald Trump pour le second tour de la présidentielle en Colombie.

Le président américain a qualifié Abelardo de la Espriella d'un dirigeant intelligent, fort et dur qui va stopper l'immigration illégale et restaurer l'ordre. Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire de 47 ans novice en politique, a immédiatement salué la nouvelle en promettant d'établir des relations comme jamais auparavant avec les États-Unis.

Le pays joue un rôle déterminant dans la lutte contre la criminalité et le narcoterrorisme, a déclaré le candidat en remerciant Donald Trump de son soutien, dans un entretien au magazine Semana. Abelardo de la Espriella, qui dispose aussi de la nationalité américaine, a créé la surprise en s'imposant dimanche au premier tour de la présidentielle avec plus de 43% des voix contre 41% pour le favori Ivan Cepeda, un sénateur de gauche.

Un sondage de la firme AtlasIntel donne Abelardo de la Espriella en tête au deuxième tour, avec 50,3% d'intentions de vote. Admirateur de Donald Trump et des présidents salvadorien Nayib Bukele et argentin Javier Milei, l'homme d'affaires promet la mort ou la prison pour les membres des organisations criminelles, reprenant une rhétorique de main de fer qui a récemment valu plusieurs victoires à la droite en Amérique latine.

C'est à cette même droite que Donald Trump multiplie les signes de soutien sur le continent sud-américain. Le soutien de Trump est intervenu le même jour où un juge de Bogota a ordonné à Abelardo de la Espriella de présenter sous 48 heures des excuses publiques pour des propos sexistes tenus le 12 mai pendant une émission de la radio Piso 8.

Lors de cette interview filmée, devenue virale sur les réseaux sociaux, le candidat a montré sur son téléphone portable une photographie intime et a affirmé avoir obtenu le soutien de l'électorat féminin grâce à cette image. Il a ensuite insisté auprès d'une journaliste présente pour qu'elle regarde la photographie et la commente, à travers des phrases comme : approche-toi et dis-moi ce que tu vois là et ne sois pas timide, dans un contexte d'insinuation sexuelle explicite, ajoute la décision de justice.

Ce n'était pas un simple commentaire malheureux. C'était un manque de respect total envers moi et envers mon travail. Je me suis sentie touchée, harcelée, écœurée, a écrit sur X la journaliste concernée





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