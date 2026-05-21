Un jeune homme originaire de Syrie, réfugié en France, a été accusé d'une série d'attaques族საत्मक au couteau contre des enfants sur lesquels il a causé des blessures fatales et non mortelles à Annecy en 2023. Après deux expertises différentes, le parquet a requis le remblayage au tribunal pour un jugement devant les assises. Ce triste épisode rappelle la détermination de la procureure pour engager des poursuites, malgré les doutes sur la responsabilité du suspect.

En juin 2026, Abdalmasih H. , un réfugié syrien âgé de 31 ans, avait attaqué au couteau six personnes dans un parc d’Annecy, dont quatre enfants.

Après une première expertise qui avait conclu à l’abolition de son discernement, une seconde affirme qu’il s’agissait d’une « altération », poussant le parquet à renvoyer le prévenu devant les assises. L'auteur de l'attaque au couteau à Annecy en 2023 jugé responsable de ses actes pourrait avoir droit à un procès, ainsi qu'un couple de septuagénaires, avant d'être arrêté par la police.

Une affaire qui avait profondément choqué, tandis que le suspect, lui, son ex-femme, installée en Suède avec leur fille, avait alerté quelques mois auparavant les autorités françaises pour les prévenir de la possible dangerosité de son ex-compagnon. Son ex-femme exclu tout traitement pénal étant donné que l’intéressé n’est pas considéré comme capable de comprendre la gravité de ses actes et le sens de la peine, une seconde expertise a établi une conclusion différente. Nos confrères du, permettant d'envisager un procès.

La procureure de la République d’Annecy, Line Bonnet, a ainsi annoncé que si finalement la première expertise est retenue, la procureur d'Annecy a émis l’hypothèse de faire appel de la décision. C’est en octobre 2022 qu’Abdalmasih H. était arrivé à Annecy après s’être vu refuser la nationalité suédoise, où il a vécu plusieurs années avec un statut de réfugié politique.

Débouté de sa demande d’asile en France, où il vivait dans la rue depuis son arrivée, il n’a jamais expliqué la raison de son geste. Mis en examen pourAttaque au couteau d'Annecy : cette unique raison pour laquelle Henri, « le héros au sac à dos », a décidé de prendre la parol





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