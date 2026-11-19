Découvrez comment l'ethique de travail exceptionnelle d'Aaron Levarity, joueur de la Chorale de Roanne, transforme sa carrière en Betclic ÉLITE.

Aaron Levarity impose sa présence au sein de la Chorale de Roanne bien avant le début des sessions officielles. L'intérieur bahaméen arrive à la Halle Vacheresse vers 7h45, soit plus de trois heures avant l'entraînement programmé à 11h, pour se consacrer à des séances d'étirements et de musculation. Cette rigueur exemplaire a valu à l'ancien MVP de Nationale 1 le statut d'une sensation majeure de la saison actuelle en Betclic ÉLITE.

Une éthique de travail hors norme et invisible

Alexis Martinet, l'intendant du club roannais depuis cinq ans et présent dans l'environnement de l'équipe depuis 2017, affirme n'avoir jamais witnessed une discipline aussi poussée chez un athlète professionnel. Alors que la tradition locale fixe la routine de préparation physique à midi précis, Levarity est déjà sur les tapis de la salle de gym, préparant ses muscles avant d'enchaîner avec des sessions prolongées sur les machines à tirs.

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Cette assiduité n'est pas un hasard lié à un caprice passager, mais le fruit d'une éducation familiale marquée par l'exemplarité. Son père, ancien technicien des télécommunications, travaillait systématiquement deux heures de plus que son horaire pour assurer une préparation optimale de ses tâches. Sa mère, chimiste de profession, faisait preuve d'une rigueur identique dans son métier et dans sa pratique sportive personnelle.

Aaron Levarity a intégré ces valeurs fondamentales dès son plus jeune âge et les transmet désormais à sa vie sportive. Il considère que le travail acharné constitue la seule voie viable pour atteindre les sommets du basketball et déterminer jusqu'où sa carrière peut l'amener. Cette philosophie de vie explique pourquoi il refuse de se contenter des résultats acquis et cherche toujours à dépasser ses limites.

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Un parcours atypique et des débuts humbles

Avant de s'illustrer sous les couleurs de la Chorale de Roanne, Aaron Levarity a bâti une trajectoire sportive originale loin des circuits professionnels classiques. À l'âge de dix-sept ans, il était un nageur de très haut niveau, membre actif de la sélection bahaméenne juniore. Il a d'ailleurs décroché deux médailles d'or lors des CARIFTA Games de 2010, une compétition régionale réunissant les meilleurs nageurs des Caraïbes.

Sa vie quotidienne comprenait également des activités modestes pour financer ses projets. Avec son frère, il travaillait sur un bateau proposant des excursions de snorkeling, avec pour mission principale de veiller à la sécurité des touristes et d'assurer leur bon déroulement. Il aidait également les techniciens lors de différentes interventions et participait au nettoyage et à l'entretien des espaces verts de son ancien lycée.

Ce sens du service et de l'effort lui a permis de rejoindre la ligue universitaire américaine NCAA au sein de la Milligan University. Son talent l'a ensuite mené vers le Danemark avant qu'il ne signe avec le SOMB d'Évreux en Nationale 1, acceptant un salaire proche de quatre fois inférieur à celui qu'il perçoit aujourd'hui. Cette flexibilité financière a été récompensée par une saison exceptionnelle couronnée par le titre de MVP.

Des statistiques en progression constante

La transition d'Aaron Levarity vers le basketball professionnel de haut niveau a été marquée par une efficacité redoutable, notamment dans la récupération des ballons. Il devient rapidement un véritable aspirateur à rebonds, occupant la première place en Nationale 1, puis en Élite 2, avant de figurer dans le Top 5 de la Betclic ÉLITE actuelle.

Son impact est tel que des dirigeants comme Éric Girard ont pris soin de le conserver pour des phases cruciales, comme les playoffs d'accession réussis avec Portel. Le joueur se distingue par sa capacité à ne jamais demander la balle inutilement, à attaquer tous les rebonds offensifs et à rester efficace quel que soit le niveau de l'adversaire.

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Même si sa précision à trois points plafonnait à 20,7 % lors de sa période à Lyon, il a nettement progressé en devenant le dauphin du meilleur marqueur l'année dernière à Roanne. Cette polyvalence offensive et défensive, couplée à son énergie en sortie de banc, en fait un atout indispensable pour la construction de l'effectif 2025/26.

Une reconnaissance méritée par ses pairs

Marc Namura, son ancien entraîneur à Évreux lors de la saison 2024/25, souligne qu'il s'agit du joueur le plus facile à coacher qu'il ait jamais eu à gérer. Jamais un mot plus haut que l'autre, sans réclamation sur les schémas tactiques, Levarity laisse tout son corps dans l'arène, parfois jusqu'à terminer avec la bouche en sang ou les chevilles tordues.

Alexis Martinet insiste sur le fait que chaque résultat obtenu est le fruit direct d'efforts invisibles au grand public. Il qualifie Levarity d'athlète qui court en permanence et qui se donne entièrement pour le maillot. Ces qualités humaines et sportives ont convaincu le club de Roanne de miser sur lui pour les prochaines saisons.

Avec l'aide de Dieu, Aaron Levarity espère continuer à progresser dans la Betclic ÉLITE en restant fidèle à ses principes. Il promet de tout donner sans jamais abandonner avant d'avoir atteint son potentiel maximal, confirmant ainsi sa place de pilier essentiel de la Chorale de Roanne.