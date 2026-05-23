Aarón Palacio et la première corrida de la Feria de Pentecôte

Le jeune Aarón Palacio a montré beaucoup d'envie lors de la première corrida de la Feria de Pentecôte, mais la course n'aura pas de souvenir. Le public a été un peu déçu, mais certains toreros ont réussi à couper une oreille. La corrida a mis en scène des toros armés de Virgen Maria sur une piste molle. Si les toros ont répondu partiellement aux attentes de leur propriétaire, pas sûr qu'il en soit de même pour le public. Tibo Garcia s'apprête à confirmer face à un toro de Robert Margé, ce dimanche 24 mai.

Le jeune Aarón Palacio a montré énormément d'envie lors de la première corrida de la Feria de Pentecôte, ce vendredi 22 mai, bien que la course ne restera pas dans les mémoires.

Le public est resté un peu sur sa faim. Les toros de Virgen Maria, bien présentés, ont manqué d'allant. Seuls, l'appliqué Miguel Ángel Perera et surtout l'enthousiaste Aarón Palacio ont coupé une oreille. La première corrida de Pentecôte mettait en scène les toros armés de Virgen Maria sur une piste très, voire trop molle.

Si les toros ont répondu partiellement aux attentes de son propriétaire, pas sûr qu'il en soit de même pour le public. Ce dernier ne s'est jamais enflammé, à l'exception de la porta goyola du jeune Aarón Palacio. Le bétail de la province de Séville a régulièrement mis la tête, sans se montrer particulièrement dangereux, hormis 'Morisqueta', le deuxième cornu de Paco Urena, peu disposé sur sa corne gauche.

Novillada sans picador : Rogelio Pajuelo est le premier triomphateur de la Feria de Pentecôte, à Nîmes En chef de lidia, Miguel Ángel Perera face à un premier toro à la charge des plus réduites ne s'est pas plus livré que son opposant. Très profilé, le technique et élégant torero de Badajoz n'a pas transmis beaucoup d'émotion. Certes lors de son second assaut, offert aux aficionados, il a tout fait pour peser sur le public.

Le trophée accordé par une présidence cohérente venait récompenser son application. Feria de Nîmes : Tibo Garcia s'apprête à confirmer face à un toro de Robert Margé, ce dimanche 24 ma





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