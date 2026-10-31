À Vannes, une jeune diplômée au chômage dénonce le coût de la vie et du logement

Lors de la manifestation contre la vie chère à Vannes du 31 octobre 2026, une jeune diplômée sans emploi alerte sur le coût du logement et le manque de soutien à la jeunesse.

À Vannes, ce samedi 31 octobre 2026, la manifestation contre la vie chère s’est élancée depuis le port. Parmi les participants, une jeune diplômée sans emploi a dénoncé le coût de la vie et du logement dans une ville qu’elle juge inabordable pour la jeunesse. Elle s’appelle Manon et était accompagnée de sa sœur Pauline, âgée de 19 ans.

Les deux jeunes femmes ont pris part au rassemblement pour faire entendre leur situation et celle des lycéens et étudiants. Selon elles, le coût de la vie constitue un frein majeur pour les jeunes actifs à Vannes.

Also read 2026/2027 - Quotidienne 18 du 29 octobre 2026

Le logement, premier obstacle pour la jeunesse à Vannes

Manon décrit une situation difficile sur le front du logement. Elle explique qu’il y a très peu de logements disponibles à Vannes et que les prix des locations sont très élevés lorsqu’une opportunité se présente. L’achat d’un bien apparaît également hors de portée pour elle.

Pour cette jeune active, la municipalité doit agir contre la spéculation immobilière. Elle estime que Vannes doit penser à sa jeunesse et à son avenir, et que le coût de la vie empêche les jeunes de s’installer et de se projeter dans la ville.

Advertisement

Un manque de soutien dénoncé pour les lycéens et étudiants

Manon et sa sœur Pauline souhaitent aussi alerter sur le soutien apporté aux lycéens. Elles considèrent que les moyens mis en place pour eux sont insuffisants et que les élèves manquent d’accompagnement.

Les deux jeunes femmes dénoncent un manque de soutien de la part de l’État lorsqu’elles étaient lycéennes ou étudiantes. Manon reconnaît que sa bourse d’étude a été revalorisée, mais elle affirme que cette revalorisation n’a pas suivi l’inflation subie.

Une mobilisation aussi politique contre le RN

Leur présence sur l’esplanade Simone Veil à Vannes répond également à une motivation politique. Manon et Pauline expliquent vouloir faire barrage au Rassemblement national, qu’elles accusent de limiter leur pouvoir économique et écologique.

Elles estiment que participer à cette mobilisation permet de faire prendre conscience que certains droits peuvent être retirés. Toutes deux espèrent que cette nouvelle mobilisation fera réagir les politiques et que leurs voix seront entendues.

Advertisement

La manifestation contre la vie chère à Vannes intervient dans un contexte où le coût du logement et le pouvoir d’achat des jeunes actifs sont au cœur des préoccupations. Les témoignages recueillis lors du rassemblement illustrent les difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse pour se loger et poursuivre des études dans des conditions financières stables.