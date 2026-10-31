À Tarbes, plus de 300 manifestants défilent pour la liberté de manifester

Plus de 300 personnes ont défilé samedi 31 octobre à Tarbes pour défendre la liberté de manifester et dénoncer les violences policières et d'État, dans le calme.

Plus de 300 personnes ont défilé ce samedi matin 31 octobre dans les rues de Tarbes, au départ de la place de Verdun, pour défendre la liberté de manifester et la liberté d'expression, et dénoncer les violences policières et d'État. La mobilisation, qui s'inscrit dans le prolongement du mouvement lycéen et des rassemblements des 17 et 24 octobre, s'est déroulée dans le calme, sous l'œil des forces de l'ordre, jusqu'aux portes de la préfecture.

Liberté de manifester et revendications

Les participants entendaient défendre le droit de manifester et la liberté d'expression, tout en dénonçant les violences d'État et la répression policière. Le rassemblement était co-organisé par plusieurs organisations politiques et associatives.

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Yanis, un jeune manifestant, a raconté avoir été empêché de manifester le samedi précédent. Selon son témoignage, des policiers, dont l'un était armé d'une matraque, l'ont contrôlé en lui intimant l'ordre de dégager sous peine de garde à vue. Il a expliqué s'être rendu à Pau pour manifester, où les participants ont selon lui été frappés et gazés par les forces de l'ordre.

Olivier, des Soulèvements de la Colère, a dénoncé les lois qualifiées de liberticides, notamment celles portant sur le principe du casseur-payeur et la présomption de légitime défense des forces de l'ordre, qu'il assimile à un permis de tuer. Il a également donné lecture d'un long texte consacré aux violences que des lycéens auraient subies lors de gardes à vue.

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Les slogans des manifestants ont ponctué l'intervention, notamment Police partout, justice nulle part. Au-delà des violences policières, Olivier a élargi la dénonciation aux difficultés sociales, visant les millions de Français dans la précarité qui ne peuvent plus vivre de leur pension et de leur salaire. Il a aussi évoqué les 593 personnes mortes dans la rue depuis le début de l'année.

Un parcours encadré sans incident

Malgré la tension des revendications, la manifestation tarbaise de ce samedi 31 octobre s'est déroulée dans le calme et de manière pacifique. Les policiers nationaux et municipaux ont encadré le cortège sans incident notable.

Les rassemblements revendicatifs non déclarés étant interdits par la préfecture, les organisateurs avaient défini en amont avec les services de l'État un parcours empruntant la périphérie du centre-ville. Les manifestants sont ainsi passés par la gare, le centre des impôts et la cité administrative, avant de rejoindre la préfecture.

Le rassemblement devait se poursuivre devant les grilles de cette dernière avec une assemblée générale et un pique-nique, prolongeant une journée placée sous le signe de la défense des libertés publiques et de la dénonciation des violences policières.