A-t-elle encore un avenir ? L'interrogation sur la quête de la gauche

Ce numéro s'interroge sur l'avenir de la gauche face à la puissante vague conservatrice, réactionnaire, populiste, autoritaire et illibérale qui traverse le monde. Après la chute du communisme et l'épuisement de la social-démocratie, la gauche semblait devoir proposer une nouvelle vision enviable et soutenable de la société et du monde de demain. Mais où en est-on ? L'énergie créatrice de la gauche se trouve-t-elle dans des initiatives locales, la recherche universitaire ou a-t-elle définitivement renoncé à la conquête du pouvoir ?

Face à l'état actuel de ce camp politique, tiraillé par la puissante vague conservatrice, réactionnaire, populiste, autoritaire et illibérale qui traverse le monde, la gauche a-t-elle encore un avenir ? Ce numéro s'interroge sur la quête de la gauche.

Car pendant ces dernières années, l'idée dominante était que, après la conquête de la liberté, de la justice et de l'émancipation, le grand combat de la gauche, sa matrice unificatrice, serait de proposer une nouvelle vision enviable et soutenable de la société et du monde de demain. À la faveur de l'impérieuse nécessité du changement de modèle économique qu'impose le bouleversement climatique, la gauche allait être le moteur d'une transformation radicale. Après la chute du communisme et l'épuisement - peut-être pour cause de réussite - de la social-démocratie, il fallait, disait-on, il n'y a encore pas si longtemps, allier le souhaitable au possible, y inclure une bonne dose d'utopie, réinventer l'humanisme et sauver la planète. On appelait ça « la nouvelle gauche ».Le but semblait clair et pourtant, rien ne s'est concrétisé dans ce sens. On a l'impression que l'énergie novatrice de la gauche se trouve maintenant dans des initiatives locales bifurqueuses, dans l'attente du grand basculement de la nature à l'heure de l'effondrement de la biodiversité ou dans la recherche universitaire sur le genre à l'heure d'une révolution anthropologique à propos des relations femmes-hommes. L'énergie créatrice de la gauche ne se trouve plus dans les organisations qui cherchent à conquérir le pouvoir institutionnel. La gauche ne serait-elle devenue qu'une activité associative, entre voisins, une méthode de développement personnel, comme le yoga ou les cours du soir ?Le divorce entre la gauche et le pouvoir est-il vraiment consommé





franceinter / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Gauche Avenir Politique Transformation Crise

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retrouvailles poignantes: Un chat retrouvé après 15 ans décède peu aprèsUn propriétaire a retrouvé son chat Noël, perdu il y a 15 ans, mais le chat a succombé à ses blessures peu après la retrouvaille.

Lire la suite »

États-Unis : après les incendies, Los Angeles touchée par des coulées de boue après une tempêteDes routes ont été coupées vendredi par des coulées de boue autour de Los Angeles, après que la région a été frappée la veille par sa plus forte tempête de l’hiver. Jusqu’à 7 cm de pluie sont tombés

Lire la suite »

Loi Handicap : 20 ans après, des progrès considérables mais encore des défis à releverVingt ans après son adoption, la loi Handicap de 2005 a permis des avancées significatives en matière d'inclusion des personnes handicapées. Cependant, la ministre déléguée au handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, reconnaît que des chantiers colossaux restent à accomplir. Un prochain comité interministériel permettra d'évaluer les progrès réalisés et de définir les nouvelles étapes à suivre.

Lire la suite »

Décrue lente mais assurée dans l'Ouest après les inondationsAprès des inondations qui ont submergé plusieurs villes de l'Ouest de la France pendant plusieurs jours, une décrue lente mais progressive est en cours. Les secours ont mobilisé toutes les ressources nécessaires pour éviter des pertes humaines et accompagner les habitants touchés. Le gouvernement annonce l'accélération du dispositif d'aide aux victimes de catastrophes naturelles.

Lire la suite »

Bayrou à Matignon : Un Répit Après la Séquence Budget, Mais le PS Se RéveilleFrançois Bayrou a réussi à faire adopter le budget, mais le PS prépare une motion de censure. L'avenir du Premier ministre reste incertain.

Lire la suite »

20 Ans après la Loi Handicap: Des Progrès, Mais les Objectifs N'ont Pas Été AtteintsDeux décennies après l'adoption de la loi Handicap en 2005, les résultats en matière d'inclusion professionnelle des personnes handicapées restent contrastés. Si le taux d'activité a progressé, le taux d'emploi reste inférieur à celui de la population générale. La ministre du Handicap appelle à accélérer sur la question de l'accessibilité.

Lire la suite »