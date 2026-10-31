À Saintes, près de 300 manifestants défilent contre la vie chère

Près de 300 personnes ont manifesté contre la vie chère samedi 31 octobre à Saintes, à l'appel de la CGT, avec une halte symbolique devant une station Total.

Un peu moins de 300 personnes ont participé à une manifestation contre la vie chère, samedi 31 octobre à Saintes. Le cortège, dont le parcours avait été déposé par la CGT en soutien au mouvement, s'est déroulé sans incident majeur, avec un crochet symbolique devant une station d'essence Total.

Le rendez-vous avait été fixé devant le palais de justice de Saintes. Les manifestants entendaient peser sur le débat autour du coût de la vie et préparer la suite du mouvement social.

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Une mobilisation à l'appel de la CGT

Selon les organisateurs, la participation a atteint un peu moins de 300 personnes dans les rues de Saintes. Le parcours de la manifestation avait été déposé en préfecture par la CGT, qui soutenait l'initiative.

Devant le palais de justice, Michel Regnault a pris la parole pour le syndicat. Il a présenté ce rassemblement comme une étape avant la grève interprofessionnelle prévue le jeudi 5 novembre.

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Il a averti que si cette mobilisation ne suffisait pas, il faudrait alors envisager de bloquer tout le pays. Ces propos traduisent la volonté de la CGT d'inscrire le mouvement dans la durée.

Une halte devant une station Total

Le défilé s'est déployé dans le calme, malgré quelques accrochages avec des automobilistes irrités par la perturbation de la circulation. Rive droite, une partie des manifestants a dévié du parcours prévu.

Ils se sont rassemblés devant une station d'essence Total, avenue de Saintonge. Des participants ont alors lancé des slogans hostiles aux profiteurs de crise avant que ne jaillissent des chants révolutionnaires devant les pompes.

Cette halte symbolique visait à dénoncer le poids des prix des carburants dans le budget des ménages. La manifestation s'est achevée vers 16 h 30.

Un nouveau rendez-vous annoncé

Félix, membre d'un groupe d'action fondé la semaine précédente, a annoncé un rassemblement le jour de la grève interprofessionnelle. Il est prévu à 10 heures au rond-point de la Brûlerie.

Ce rassemblement se tiendra en parallèle de celui prévu en centre-ville. Il illustre la volonté de certains collectifs de multiplier les points de mobilisation.

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La mobilisation de Saintes s'inscrit dans un contexte plus large de protestation contre la vie chère. Le samedi 24 octobre 2026, environ 300 manifestants avaient défilé dans chacune de deux villes de la région.

À Royan, une vingtaine de manifestants étaient restés en statique à la gare avant de se disperser. Ces actions témoignent d'une mobilisation qui se veut durable sur le territoire.

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Au-delà des slogans, la manifestation de Saintes pose la question du pouvoir d'achat et de la représentativité des mobilisations locales. Les organisateurs entendent maintenir la pression avant l'échéance du 5 novembre.

Le calme du défilé, malgré quelques tensions avec des automobilistes, contraste avec l'expression d'une colère bien réelle. Les participants réclament des réponses face à la hausse des prix.

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