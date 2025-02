A Paris, une fillette de 12 ans agressée sexuellement sous la menace d'un couteau

Samedi 15 février, dans le 12e arrondissement de Paris, un individu a été arrêté après avoir agressé sexuellement une jeune fille de 12 ans. Le père de la victime a suivi l'agresseur et a alerté les forces de l'ordre. L'enquête est ouverte au commissariat du 12e arrondissement.

Samedi 15 février, un individu a été appréhendé dans le 12e arrondissement de Paris après avoir agressé sexuellement une fillette de 12 ans sous la menace d'un couteau. Selon des sources policières, la victime se promenait rue de Charenton avec une amie peu avant 19h lorsqu'elles ont été suivies par cet homme armé d'un couteau. Il les a menacées, puis a touché le sein de l'une des deux filles.

La fillette agressée a immédiatement contacté son père tandis que son amie s'est réfugiée au commissariat. Le père de la victime, sur les lieux rapidement, a repéré le suspect présumé et l'a poursuivi tout en alertant les policiers. L'individu, inconnu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue. Le couteau utilisé lors de l'agression n'a cependant pas été retrouvé. Très choquée, la jeune victime a été transportée à l'hôpital par les sapeurs-pompiers après avoir fait un malaise. Elle a ensuite déposé plainte avec ses parents. Le commissariat du 12e arrondissement est chargé de l'enquête. Sur une année, les chiffres de la préfecture de police fournis au Figaro indiquent 76 viols commis en public (rues, bois, squares, transports) enregistrés par la police à Paris en 2024, contre 93 en 2023. Quant aux agressions sexuelles, 708 ont été enregistrées dans l'espace public à Paris en 2024, contre 656 en 2023





