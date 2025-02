À Nice, un appartement riad d'exception se vend 1,730,000 euros

Un appartement unique, inspiré des riads marocains, est à vendre dans le prestigieux quartier du Parc Impérial à Nice.

L'appartement, situé dans la prestigieuse « Villa El Patio » du quartier du Parc Impérial à Nice (Alpes-Maritimes), est un bien immobilier unique qui rappelle les riads traditionnels marocains. L'agence Côte d'Azur Sotheby's International Realty est chargée de sa vente en exclusivité. Avec ses 213 m², 3 chambres, terrasse de 70 m², patio central et vue imprenable sur la cathédrale Saint-Nicolas, classée monument historique, l'annonce est alléchante.

Cet appartement d'exception vous transporte dans une autre époque. Érigé entre 1906 et 1908, cet immeuble remarquable est un véritable témoignage de l'histoire architecturale niçoise. La décoration et l'architecture orientales rappellent celles des riads que l'on peut louer en vacances au Maroc. Cependant, il se trouve en plein cœur de Nice, à proximité de la gare SNCF. « Baigné de lumière et inspiré de l’architecture mauresque andalouse, ce patio est un véritable havre de paix », peut-on lire sur l’annonce. L'intérieur est magnifiquement conçu et imaginé par un architecte niçois. « Construite entre 1906 et 1908 par l’architecte niçois Aaron Messiah, la villa El Patio se distingue par une architecture unique, éloignée des styles typiquement niçois », fait savoir le site de Côte d'Azur Sotheby's International Realty. Aaron Messiah est également connu pour la réalisation de la célèbre villa Masséna, située entre la rue de France et la promenade des Anglais.Ses atouts ? Son emplacement privilégié en plein cœur de la ville et son accessibilité. La Voie Mathis et plusieurs lignes de bus se trouvent à quelques mètres. Idéalement situé dans le prestigieux Quartier du Parc Impérial, l'appartement se trouve face à la majestueuse cathédrale orthodoxe. Ce secteur a été soigneusement urbanisé au début du 20e siècle, offrant un cadre de vie alliant charme historique et modernité. La propriété bénéficie également d'une localisation exceptionnelle, à proximité de la célèbre Promenade des Anglais, du Jardin Alsace-Lorraine, ainsi que de la gare principale et du tramway, garantissant à ses occupants tranquillité et accessibilité. Le bien propose des « prestations haut de gamme ». Cheminées, parquets massifs, moulures… Ce joyau n'attend plus que son futur propriétaire





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Immobilier Appartement Riad Nice Parc Impérial Côte D'azur Sotheby's International Realty

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

Profitez du surpuissant iPhone 15 à moins de 730 euros avec cette offre limitéeProfitez de l’ultra-puissance de l’iPhone 15, un smartphone haut de gamme conçu par Apple. Ce modèle a été pensé pour offrir des photographies et des vidéos de qualité professionnelle

Lire la suite »

Nice : le coup d'arrêt pour l'OGC Nice !L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui...

Lire la suite »

– Montpellier : 25 000 places déjà vendues, près de 30 000 personnes attendues dimanche pour le matchLe match de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier, dimanche 26 janvier, devrait attirer près de 30 000 personnes au Stadium de Toulouse, l’une des plus belles affluences de la saison.

Lire la suite »

Espaces verts : 11 000 fleurs et 5 000 bulbes plantés cet hiver à GaillacIl entretient également neuf terrains de sports. Le maintien par le jury de la « troisième leur » marque la reconnaissance de son travail sur la ville.

Lire la suite »

Une esquisse en plâtre pour la fontaine des Girondins à Bordeaux bientôt en vente chez Christie’sLa pièce est estimée entre 3 000 et 5 000 euros

Lire la suite »