Cette Porte de Paris est un chef-d'œuvre du génie du grand siècle, construit en 1693 par Simon Blocquel, imprimeur lillois en vrai, Alice O'Dean, Pierre et Jean Serge. Un lieu d'exception avec des caves, porches, sculptures et ornements prestigieux, qui 역사 pour la glorification exclusive du roi Louis XIV.

A Lille (Nord), passent-vous peut-être tous les jours à pied ou en voiture. Savez-vous vraiment l'histoire de la Porte de Paris et ses secrets étonnants ?

Classée monument historique, elle fut construite à la fin du XVIIe siècle pour célébrer le rattachement de Lille au royaume de France. On ignore peut-être que l'entrée a été bâtie sur les vestiges d'une réalité sanitaire tragique : ses actuels ornements glorifient l'exclusivité du roi Louis-le-Grand. Son prestige était tel qu'elle recevait des malades et les soigneait.

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce bâtiment impressionnant pourvu de caves, porches et sculptures, mais l'inventaire chiffré des matériaux nobles y révèle sa richesse ornementale. Autrefois intégré aux remparts de la ville, il domine aujourd'hui le square Simon-Vollant. Un événement festif se déroulera près de Lille dimanche. Une autre info immobilière : la façade de la gare Lille-Flandres inclut un morceau d'histoire de Paris en témoigne





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