À Bombay, l'école du feu rouge offre une éducation aux enfants des rues

Sous un pont autoroutier de Bombay, l'association Signal Shala scolarise des enfants défavorisés dans des conteneurs. Une initiative cruciale face à l'échec du système public à intégrer les plus pauvres.

Au cœur de Bombay , sous le vrombissement incessant des klaxons et le fracas des poids lourds, une rangée de conteneurs métalliques multicolores se dresse comme un miracle au milieu du chaos.

C'est là, sous un pont autoroutier, que l'association 'Signal Shala' - littéralement 'l'école du feu rouge' - a installé ses salles de classe. Destinée aux enfants des rues les plus démunis de la mégapole indienne, cette école hors du commun offre une bouffée d'espoir à ceux que le système éducatif traditionnel a laissés de côté.

Chaque matin, des bus jaunes sillonnent les bidonvilles environnants pour récupérer gratuitement les enfants, qui passent la majeure partie de leur journée à vendre des babioles aux automobilistes aux carrefours, pour quelques pièces. Ici, ils trouvent bien plus qu'un apprentissage : un refuge, une routine, et la promesse d'un avenir meilleur.

Fondée il y a plusieurs années par Bhatu Sawant, 45 ans, cette école atypique est née d'un constat amer : les enfants des rues ne peuvent tout simplement pas fréquenter les établissements classiques.

'Alors je me suis dit qu'il fallait faire venir la classe à eux', explique-t-il. Issus des franges les plus pauvres de la société, souvent de communautés semi-nomades comme les Pardhi, ces gamins arrivent sans aucune notion des jours de la semaine, des mois ou des saisons. L'école leur offre bien plus qu'un enseignement académique : elle leur apprend les bases de la vie quotidienne, comme rester assis, parler en public ou se concentrer.

Les classes ne sont pas organisées par âge, mais par niveau de compétence, permettant à chacun d'avancer à son rythme.

'Ils ne connaissent rien du monde structuré', confie Tejasvi Borade, une enseignante. 'Au-delà des livres, nous devons leur inculquer les codes de la vie en société. ' Pourtant, l'Inde, pays le plus peuplé du monde avec près d'un milliard et demi d'habitants, garantit constitutionnellement une éducation gratuite à tous les enfants de 6 à 14 ans.

Mais la pauvreté et l'absence de flexibilité du système public excluent des millions d'enfants, en particulier dans les villes où affluent les ruraux en quête de petits boulots informels. Selon les statistiques gouvernementales pour 2024-2025, près de 1,2 million d'enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire sont 'hors de l'école', qu'ils aient abandonné ou qu'ils n'y aient jamais mis les pieds. Les écoles privées, elles, restent inaccessibles financièrement.

'L'école du feu rouge' combe ce vide grâce à des fonds publics, en transformant des conteneurs en salles de classe colorées, alignées sous le bruit assourdissant de la circulation. Chaque jour, les enfants reçoivent trois repas, une douche chaude (un luxe pour la plupart), et un casier pour ranger livres et uniformes. Au-delà de l'instruction, l'école nourrit les rêves.

Pooja Pawar, 12 ans, dont les parents travaillent sur les chantiers, rayonne : 'Je suis très contente quand je vois le bus arriver. L'uniforme est chouette, le petit-déjeuner très bon... on peut même faire des gâteaux et danser !

' Balaji Laxman, 12 ans, qui vendait des mouchoirs au feu rouge il y a peu, murmure avec détermination : 'Je veux devenir médecin. ' Bhatu Sawant, qui dirige désormais un réseau de trois établissements dans Bombay et sa banlieue, insiste sur l'égalité des chances comme priorité absolue. 'Ces enfants ont les mêmes droits que les autres, mais ils ont besoin d'une main tendue. Nous leur donnons les moyens de saisir leur avenir.

' L'initiative, saluée localement, montre qu'une éducation adaptée peut transformer des vies, même dans les environnements les plus hostiles





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