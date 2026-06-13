À 60 ans, Christelle trouve un emploi grâce à un parcours de découverte des métiers du domicile dans le Lot-et-Garonne

Le conseil départemental du Lot-et-Garonne a mis en place un parcours d'un mois pour découvrir les métiers du domicile. Christelle, 60 ans, a participé et obtenu un CDD. L'initiative vise à recruter dans un secteur en pénurie.

Le conseil départemental du Lot-et-Garonne a lancé une expérimentation innovante pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l' aide à domicile . Ce parcours de découverte des métiers du domicile , d'une durée d'un mois, combine ateliers, réunions et immersions professionnelles.

L'objectif est de donner une image réaliste de ces métiers souvent mal perçus, en mettant en avant le lien social essentiel qu'ils créent. Pascale Lamoine, chargée de mission attractivité des métiers de l'autonomie, souligne que le Lot-et-Garonne, département vieillissant, a besoin de davantage de personnel dans ce domaine. L'initiative vise donc à attirer des personnes en recherche d'emploi, en reconversion ou en insertion.

Christelle Callier, 60 ans, a participé à ce parcours après avoir dû abandonner son entreprise avec son mari, tombé malade. En recherche d'emploi, elle se heurte à la difficulté de trouver un poste à son âge. C'est en découvrant une annonce pour ce parcours qu'elle décide de tenter l'expérience. Pendant un mois, elle suit des ateliers et des réunions avec des professionnels, puis effectue deux semaines d'immersion en tant qu'aidante à domicile, accompagnée d'une tutrice.

Ce qui la marque le plus, c'est l'aspect humain et l'attachement qui se crée avec les bénéficiaires. Cependant, elle dénonce les salaires trop bas et les conditions de travail difficiles, notamment l'utilisation de la voiture personnelle comme outil de travail sans compensation suffisante. À l'issue de ce parcours, Christelle a décroché un CDD à l'ADMR de Vianne.

L'expérimentation s'est avérée concluante : sur 61 participants, 46 ont terminé le parcours dans les secteurs d'Agen, de l'Albret, du Villeneuvois et de Miramont. Fort de ce succès, le conseil départemental prévoit d'étendre le dispositif à d'autres secteurs pour le second semestre 2026 et pour 2027, sous réserve de l'accord de tous les acteurs.

Cette initiative montre que des solutions existent pour valoriser les métiers du domicile et faciliter l'emploi des seniors, un enjeu crucial dans un département où la population vieillit. Le parcours de découverte des métiers du domicile ne se limite pas à une simple formation ; il offre une véritable immersion dans le quotidien des aides à domicile. Les participants découvrent la diversité des tâches, allant de l'aide aux soins d'hygiène à l'accompagnement social.

Pascale Lamoine insiste sur la nécessité de casser les préjugés : ce n'est pas seulement faire le ménage, mais créer un lien de confiance avec des personnes souvent isolées. Cette expérience a permis à Christelle de retrouver une motivation et un emploi, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle quand on bénéficie d'un accompagnement adapté. Les retours positifs des bénéficiaires et des employeurs confirment l'intérêt de cette approche.

Le département espère ainsi inverser la tendance du manque d'attractivité et répondre aux besoins croissants d'une population âgée. D'autres actions sont envisagées, comme des campagnes de communication et des améliorations salariales, pour pérenniser cette dynamique. En attendant, Christelle incarne la réussite de ce dispositif : à 60 ans, elle a trouvé un nouveau départ professionnel dans un secteur où l'humain est au cœur du métier





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