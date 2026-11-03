929 milliards d'euros : Le coût massif de la fiscalité française

Analyse du déficit budgétaire français : une perte de 929 milliards d'euros due aux allègements fiscaux qui déséquilibrent les finances publiques et la taxe locale.

La situation budgétaire de la France révèle un déséquilibre structurel majeur entre les recettes perdues et la croissance économique réelle. L'État a enregistré 929 milliards d'euros de pertes sur les principales recettes et exonérations connues, alors que le Produit Intérieur Brut (PIB) n'a progressé que de 699 milliards d'euros. Cette divergence s'explique par le versement de près de 2 000 milliards d'euros de dividendes par les entreprises, un flux financier qui pèse lourdement sur les secteurs sensibles comme la santé, la sécurité et les générations jeunes.

Impact de l'IFI et de la Flat Tax

La réforme fiscale initiée en 2017 par le nouveau gouvernement a transformé la fiscalité des ménages fortunés avec l'abolition de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Celle-ci a été remplacée par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et la création d'une " flat tax " (Prélèvement Forfaitaire Unique) à 30% sur les revenus du capital. Cette décision, inscrite dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, a fait chuter le taux d'imposition des dividendes et plus-values de 45% à 30%.

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L'évaluation précise attribue à l'IFI une perte de recettes d'environ 4 milliards d'euros par an. Pour la Flat Tax (PFU), le coût direct est estimé à 2 milliards d'euros, mais l'impact réel est bien plus large en raison de la hausse des dividendes distribués. Ce mécanisme a profondément modifié l'équilibre de la fiscalité locale, créant un effet de levier budgétaire qui dépasse le simple déficit comptable national.

Nationalisation de la Taxe d'Habitation

Les allègements individuels ont progressivement transformé la taxe d'habitation en un impôt sur le revenu indirect, conduisant à une nationalisation partielle de cette ressource locale. La Cour des comptes a confirmé que cette réforme a réduit l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. En 2021, l'État a instauré une compensation intégrale pour les communes, récupérant les 21,6 milliards d'euros du produit de la taxe d'habitation tout en exonérant les contribuables par tranches annuelles.

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Cette centralisation renforce la dépendance des communes aux décisions budgétaires de l'État. Les observateurs craignent une nationalisation progressive de la taxe foncière via le mécanisme du coefficient correcteur. La perte d'autonomie fiscale locale s'inscrit ainsi dans une dynamique de recentralisation des ressources publiques au détriment de la liberté des élus locaux.

Chute de l'Impôt sur les Sociétés

Entre 2018 et 2022, le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) a été réduit de 33,3% à 25%, une réforme jugée l'une des plus coûteuses de la période. Les recettes de l'IS ont reculé d'environ 30 milliards d'euros par an une fois la réforme pleinement appliquée. La Cour des comptes note que le taux implicite d'imposition des entreprises est passé de 20,7% en 2016 à 17,5% en 2022.

Cette perte de recettes est récurrente depuis 2018, avec une chute des recettes passant de 60 milliards d'euros en 2017 à 30 milliards d'euros en 2018. Ce différentiel contribue fortement aux déséquilibres publics observés entre 2018 et 2025, creusant l'écart entre les besoins de financement de l'État et les revenus effectivement collectés par les administrations.

Suppression de la CVAE et coût du CICE

La suppression progressive de la CVAE, qui rapportait environ 8 milliards d'euros par an, prive durablement les finances publiques d'une ressource majeure. Initialement créée pour remplacer la taxe professionnelle en 2010, cette cotisation doit être compensée par l'État, accentuant la pression sur les dotations budgétaires aux collectivités. Cette stratégie vise à soutenir la compétitivité mais fragilise les budgets locaux.

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Parallèlement, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) a coûté environ 110 milliards d'euros à l'État depuis 2018. Le dispositif s'est transformé en allègements de cotisations patronales généralisés, dont le coût brut est passé de 25 milliards d'euros en 2018 à 80,2 milliards d'euros en 2024. Le gel de la taxe carbone, décidé après le mouvement des Gilets Jaunes, a également privé l'État de plusieurs dizaines de milliards d'euros, alors que le prix carboné visait 100 euros la tonne à l'horizon 2030.