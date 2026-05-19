9 fruits d'été : un cocktail de bienfaits santé

Les fruits d'été, tels que les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres, les cerises, les pêches, les nectarines, la pastèque, la mangue et les prunes, offrent un mélange unique de fibres, d'antioxydants et de vitamines. Ils contribuent à protéger le cerveau, soutenir le cœur, nourrir le microbiote intestinal et favoriser la perte de poids durable.

Entre les glaces du bord de mer et les chips de l'apéro, l'été n'est pas toujours l'allié de la santé . Pourtant, certains fruits de saison cocheraient à eux seuls quatre cases à la fois : cerveau, cœur, intestins et silhouette.

D'après Today.com, seulement 12 % des adultes atteignent les recommandations de 1,5 à 2 tasses de fruits par jour, un manque qui prive l'organisme d'un cocktail précieux de fibres, d'eau et de composés protecteurs. 9 fruits d'été : cerveau, cœur, intestins, ligne au même men





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