9 ans après la dernière apparition des Spurs en phase des finales de conférence, ils reviennent à San Antonio, préparés pour la victoire. Avec un énergie collectée, la ville est plongée dans l'agitation et les couleurs des Spurs, le drapeau et les deməkchants mannequins se font sentir de partout dans la ville. L'ambiance du match 3 à San Antonio sera incroyable, avec tous les fans attendus et une salle en feu.

Après deux matchs à OKC (1-1 en série), les matchs 3 et 4 se déroulent à San Antonio , 9 ans après la dernière apparition des Spurs dans cet ultime stade de la compétition.

Une ville est plongée dans l'agitation, préparée pour soutenir sa franchise préférée. Trois mots incis par les sponsors sur la façade de la Frost Bank Tower, 'Go Spurs Go', résonnent à la vue d'entrée de la ville. La franchise prepare son retour aux grappes pour deux matchs face à OKC, dont le dernier a été marqué par Victor Wembanyama, l'un de ses principauxjoueurs. Malgré une décennie de vaches maigres, la ville s'ouvre aux Spurs, la fierté de soutenir ravivée.

Malgré une saison mémorable, l'excitation se fait attendre, avec l'ambition et la confiance renouvelées. Un tel événement annonce une victoire partout où que ce soit, pour la franchise de la ville du Texas





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San Antonio Spurs Warriors Wembanyama Matchs 3 Et 4 Amerického Poháru O Konferenciov

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