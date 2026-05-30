850 passagers bloqués toute la nuit dans deux trains Trenitalia sans électricité ni climatisation

Deux TGV Trenitalia en panne entre l'Yonne et la Côte-d'Or ont laissé 850 voyageurs sans électricité, clim ni nourriture pendant plus de dix heures, avec des conditions sanitaires dégradées et un retard de quinze heures à l'arrivée à Paris.

850 passagers ont été bloqués toute la nuit dans deux trains Trenitalia sans électricité ni climatisation au sud-est de Paris. Une panne a immobilisé les deux trains entre l' Yonne et la Côte-d'Or pendant plus de dix heures, de vendredi soir à samedi matin.

Les passagers, à bord de TGV reliant Lyon et Milan à Paris, ont subi des conditions difficiles : coupure totale d'électricité, ventilation et climatisation, toilettes bouchées se déversant dans les couloirs, et approvisionnement en nourriture et boisson Soon épuisé. Les préfectures concernées ont distribué de l'eau, mais aucune évacuation n'a été réalisée. Les trains n'ont repris la route qu'avec quinze heures de retard, perturbant le trafic jusqu'à midi.

L'incident soulève des questions sur la gestion des crises par les opérateurs privés sur les lignes rentables





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trenitalia Panne TGV Train Bloqué Climatisation Retard Voyageurs SNCF Réseau Yonne Côte-D'or

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Plus de clim, plus de lumière, c'était assez insoutenable' : près de 850 passagers de TGV Lyon-Paris de Trenitalia bloqués en pleine voie depuis plus de 12 heuresDeux TGV circulant entre Lyon et Paris sont bloqués depuis la nuit de vendredi 29 à samedi 30 mai, entre l’Yonne et la Côte-d’Or.

Read more »

'Plus de clim, plus de lumière' : le calvaire de 850 passagers d'un train Lyon-Paris de Trenitalia bloqué en pleine voie plus de 12 heuresDeux trains circulant entre Lyon et Paris sont bloqués depuis la nuit de vendredi 29 à samedi 30 mai, entre l’Yonne et la Côte-d’Or.

Read more »

Deux TGV Trenitalia bloqués toute la nuit en pleine voie en BourgogneVictimes d'une panne survenue vendredi soir entre l'Yonne et la Côte-d'Or, deux TGV Trenitalia transportant 841 passagers sont restés immobilisés en pleine voie pendant plus d'une nuit

Read more »

'Près de 16 heures pour faire Lyon Paris': deux TGV de la compagnie Trenitalia et leurs 841 passagers ont été immobilisés toute la nuit en Côte-d'OrLes 841 passagers de deux trains exploités par la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia se sont retrouvés bloqués toute la nuit sur les voix en Côte d'Or.

Read more »