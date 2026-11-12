8 Recettes Faciles de Poisson et Fruits de Mer pour l'Automne

Découvrez 8 recettes simples et économiques de poisson, crustacés et fruits de mer. Des papillotes aux ragoûts, retrouvez l'esprit vacances en été.

L'arrivée de la saison automnale offre l'occasion idéale de redécouvrir le plaisir culinaire sans se compliquer la vie. Huit nouvelles propositions de plats à base de poissons, de coquillages et de crustacés ont été sélectionnées pour leur simplicité et leur goût authentique. Ces préparations permettent d'ajouter une touche iodée et raffinée aux tables familiales, tout en restant accessibles aux cuisiniers débutants.

Papillotes de Cabillaud et Légumes Verts

Cette première recette propose une cuisson saine à l'étouffée qui préserve les saveurs naturelles du poisson blanc. Pour commencer, pelez et émincez des oignons, puis faites-les mijoter dans une casserole avec du gingembre râpé, trois cuillères à soupe de sauce soja sucrée, de la sauce mirin et de l'huile de sésame. Laissez ce mélange refroidir avant d'y faire mariner trois minutes les filets de cabillaud au frais.

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Préchauffez ensuite le four à une température de 180 degrés Celsius. Blanchissez des brocolis et des cives dans de l'eau bouillante salée pendant quatre minutes, puis rafraîchissez-les rapidement. Disposez ces légumes sur des feuilles de papier cuisson, ajoutez les filets marinés et parsemez le tout de gomasio. Enveloppez hermétiquement et enfournez pour dix à quinze minutes. Le résultat est léger et parfumé.

Burgers de Poisson Maison et Sauce Piquante

Les amateurs de plats réconfortants apprécieront particulièrement cette version revisitée des galettes de poisson. La cuisson s'effectue d'abord dans un court-bouillon pendant cinq à six minutes pour les filets. Parallèlement, des pommes de terre sont cuites à l'eau pendant vingt minutes à partir de l'ébullition pour obtenir une texture fondante.

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Le mélange final associe les pommes de terre mixées, trente grammes de beurre, de l'ail, du persil, du basilic et le poisson décortiqué. Après avoir formé des galettes et les avoir panées dans de la farine, de l'œuf battu et de la chapelure, faites-les dorer dans une poêle. Une sauce Sriracha accompagne cette préparation pour apporter une touche d'épicé.

Ragoût Méditerranéen aux Fruits de Mer

Ce plat unique rassemble une grande diversité de produits de la mer dans une sauce onctueuse aux saveurs ensoleillées. Coupez le poisson en cubes et nettoyez soigneusement les moules, les crevettes et les calamars. Faites revenir des oignons, des poivrons et de l'ail dans de l'huile d'olive pendant cinq à sept minutes jusqu'à tendreté.

Ajoutez ensuite des tomates pelées, du vin blanc, du persil, un bouquet garni, du paprika et du piment de Cayenne. Laissez mijoter quinze minutes avant d'incorporer les poissons et les calamars pendant dix minutes. Les moules sont ajoutées en toute fin de cuisson pendant cinq minutes, juste jusqu'à leur ouverture. Ce plat se sert avec du riz et des citrons.

Moules-Frites Classiques et Parfaites

Le duo incontournable de la gastronomie locale est revisité ici avec une attention particulière à la technique des fritures. Pour les pommes de terre Bintje ou Agria, coupez-les en allumettes de six à sept millimètres d'épaisseur. Une première cuisson à 140 degrés Celsius pendant sept minutes est suivie d'un repos de dix minutes avant une seconde friture à 180 degrés pendant trois minutes.

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En parallèle, les moules sont cuites avec des oignons, du céleri, des échalotes et de la bière dans une grande marmite. La cuisson dure environ cinq minutes jusqu'à l'ouverture des coquilles. L'assiette finale associe ces fruits de mer parfumés au persil et à la ciboulette avec les frites croustillantes et une sauce mayonnaise maison.

Dorade Rôties aux Racines d'Automne

Une dernière option propose une cuisson au four qui met en valeur les produits de saison racines et feuilles. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Des patates douces et des pommes de terre sont brossées, fendues et enduites d'un mélange d'huile, de sel, de poivre et de thym. Elles cuisent pendant quinze minutes sous papier aluminium.

La dorade est préparée avec des entailles et accompagnée d'ail, d'oignons, de persil et de rondelles de citron. Cette préparation combine la douceur des légumes racines avec la finesse de la chair de la dorade. L'ensemble offre une expérience gustative équilibrée, idéale pour remplacer les repas estivaux par des plats plus réchauffants pour l'approche de l'hiver.