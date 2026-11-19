Un sondage CSA révèle que 69% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour l'ordre public. Analyse des écarts générationnels, sociaux et politiques.

Près de sept Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour garantir l' ordre public en France, selon un sondage de l'institut CSA pour Europe 1, CNEWS et Le Journal du Dimanche publié ce jeudi 19 novembre. Les écarts sont particulièrement marqués selon l'âge et la proximité politique des personnes interrogées.

La défiance domine avec 69% de réponses négatives

À cette question, 69% des personnes interrogées ont répondu non, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNEWS et Le Journal du Dimanche, publié ce jeudi 19 novembre. À l'inverse, 31% des sondés ont répondu oui.

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Dans le détail, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer qu'elles ne font pas confiance au gouvernement sur ce sujet. La proportion atteint 73% contre 64% pour les hommes.

Des différences apparaissent également selon l'âge. Si 49% des 25-34 ans répondent par la négative, cette proportion atteint 74% chez les 35-49 ans et les 50-64 ans, soit un écart de 25 points. Elle s'établit à 62% chez les 18-24 ans et à 72% chez les 65 ans et plus.

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Les écarts socioprofessionnels et politiques structurent le clivage

Les réponses varient aussi selon la catégorie socioprofessionnelle. Six personnes sur dix, soit 60%, parmi les catégories socioprofessionnelles supérieures disent ne pas faire confiance au gouvernement pour garantir l'ordre public. Cette proportion grimpe à 69% chez les catégories populaires et à 75% chez les inactifs.

C'est selon la proximité politique des sondés que les écarts sont les plus marqués. Parmi les sympathisants du Rassemblement national, 92% déclarent ne pas faire confiance au gouvernement pour garantir l'ordre public. La proportion est de 91% chez les personnes se disant proches du RN ou de Reconquête.

La défiance s'étend également à l'opposition de droite. Elle s'établit à 66% chez les sympathisants de droite et à 65% chez les proches des Républicains. À gauche, 62% des personnes interrogées répondent par la négative, avec d'importantes disparités selon les formations politiques.

Les sympathisants de La France insoumise sont ainsi 86% à dire qu'ils ne font pas confiance au gouvernement sur ce sujet, contre 70% chez les proches des Écologistes et 53% chez ceux du Parti socialiste.

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Soutien massif de la majorité présidentielle au gouvernement

Du côté de la majorité présidentielle, la tendance s'inverse. Plus de huit sympathisants sur dix, soit 82%, déclarent faire confiance au gouvernement pour garantir l'ordre public.

Cette proportion atteint 86% chez les proches de Renaissance. Le soutien est donc très nettement concentré au sein de l'électorat du parti présidentiel, créant un fossé profond avec l'ensemble des autres forces politiques du paysage français.

Ce sondage met en lumière la polarisation de l'opinion publique française sur la question sécuritaire, où la perception de la capacité de l'État à assurer l'ordre public devient un marqueur politique majeur. Les données soulignent l'urgence pour les acteurs politiques de répondre à ces attentes contradictoires, surtout dans un contexte social tendu.

Le sondage a été réalisé les 17 et 18 novembre 2026 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon national représentatif de 1 010 personnes âgées de 18 ans et plus. La méthode des quotas est fondée sur le sexe, l'âge et la profession du répondant, après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les données ont été redressées selon ces mêmes critères et le vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2022.