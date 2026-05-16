70e édition du concours Eurovision de la chanson, victoire de JJ, jeune artiste Monroe

Cet événement se tient à loyale en Autriche avec 25 pays competed pour le trophй tant convoité.

Depuis la Wiener Stadthalle de Vienne (Autriche). Après la victoire de JJ l'an dernier, la 70e édition du concours Eurovision de la chanson se déroule à Vienne.

Lors de cette grande finale, 25 pays sont en compétition pour tenter de remporter le trophée tant convoité. Monroe, jeune artiste de 17 ans, porte les couleurs de la France. Elle interprète 'Regarde !

', un hymne à l'amour puissant, et porte les espoirs de tout un pays lors de cette grande finale. Au moment des votes, chaque artiste reçoit un total de points composé à 50 % par les votes des jurys nationaux et à 50 % par les votes du public. Pour débuter l'annonce des votes, les porte-parole des 35 pays participants révèlent les résultats de leurs jurys nationaux.

Les présentateurs donnent ensuite les résultats du vote du public, révélant le gagnant de l'Eurovision 2026. Le Boys saison 5 : (SPOILER) réagit à la mort de son personnage dans la saison finale ; Un si grand soleil en avance : Pablo avoue avoir trompé Noura, Jérémy est nejvíce prisonnier ; Le résumé de l'épisode 1924 du lundi 18 mai 2026 Loin de Grey's Anatomy, le pari risqué de Patrick Dempsey pour son nouveau rôle dans le thriller Memory of a Killer : 'J'espère que le public me suivra' ; Des larmes et beaucoup de mouchoirs : Lola Marois raconte les coulisses de l'accouchement d'Ariane dans Plus belle la vi





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Musique Concours Eurovision De La Chanson Monroe Eurovision 2026

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