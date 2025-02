61 Pays, dont la France, l'Inde et la Chine, S'Engagent pour une IA Responsable et Réglementée

Le sommet international sur l'IA organisé à Paris a réuni 61 pays pour s'engager en faveur d'une gouvernance mondiale responsable de cette technologie émergente.

Le sommet international sur l'intelligence artificielle (IA) qui s'est achevé à Paris a rassemblé 61 pays, dont la France, l'Inde et la Chine, pour s'engager en faveur d'une IA responsable et réglementée. Si l'Union européenne a déjà mis en place une législation concernant l'IA, cette déclaration signée à la clôture du sommet représente une avancée importante pour une gouvernance mondiale de cette technologie émergente.

La France et l'Inde, co-organisateurs de l'événement, ont uni leurs forces avec la Chine pour promouvoir des principes éthiques et sécuritaires dans le développement et l'utilisation de l'IA.Malgré les progrès rapides des États-Unis et de la Chine dans le domaine de l'IA, la France et l'Union européenne ambitionnent de rattraper leur retard en investissant massivement dans la recherche et l'innovation. L'heure est à l'action plutôt qu'à la simple régulation. Ce sommet a mis en évidence la nécessité d'un dialogue international ouvert et transparent pour encadrer le développement de l'IA et éviter ses dérives potentielles.La déclaration conjointe des pays participants met l'accent sur la coopération, la transparence et l'échange de bonnes pratiques en matière d'IA. Elle appelle également à la protection des droits fondamentaux, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'inclusion dans le développement et l'utilisation de cette technologie. Le soutien aux initiatives de recherche et d'innovation dans le domaine de l'IA, ainsi que la formation des citoyens aux enjeux de cette technologie, figurent également parmi les objectifs clés de cette déclaration





