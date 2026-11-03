60 Millions de consommateurs dénonce le surcoût des pâtes fraîches et aux œufs

Une enquête révèle que les pâtes fraîches Carrefour et les pâtes aux œufs Barilla coûtent plus cher sans offrir de réels bénéfices nutritionnels par rapport aux versions sèches traditionnelles.

Le magazine 60 Millions de consommateurs a mené une enquête approfondie sur les pâtes vendues dans les supermarchés français, révélant que certaines références présentées comme premium entraînent une hausse injustifiée des dépenses alimentaires. Les Français consomment environ 9 kg de pâtes par an, ce qui rend chaque erreur d'achat significative pour le budget familial. L'investigation cible spécifiquement les tagliatelles fraîches de la marque distributeur Carrefour et les tagliatelles aux œufs de la marque italienne Barilla, accusées de profiter d'un marketing trompeur sur le rapport qualité-prix.

Une enquête sur le prix et la qualité des pâtes

Cette analyse ne met en avant aucun danger sanitaire, mais dénonce uniquement un surcoût lié à l'image de marque associée aux termes frais ou aux œufs. Selon les experts du magazine, les pâtes sèches classiques offrent une valeur nutritionnelle très similaire pour un prix au kilogramme nettement plus bas. La critique vise exclusivement ces formats précis de tagliatelles et ne remet pas en cause l'ensemble de la gamme Barilla ou Carrefour. Pour établir ce constat, les enquêteurs ont comparé systématiquement les pâtes sèches avec les pâtes fraîches, ainsi que les pâtes nature avec les pâtes enrichies en œufs.

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Des écarts de prix entre les pâtes sèches et fraîches

Les chiffres fournis par 60 Millions de consommateurs illustrent un écart financier conséquent entre les différentes catégories de pâtes. Chez Carrefour, les tagliatelles sèches sont affichées à 2,58 euros par kilogramme, tandis que la version fraîche atteint 4,14 euros par kilogramme, générant une majoration de 60,5 % pour le même produit de base. Chez Barilla, le contraste est tout aussi marqué puisque les tagliatelles aux œufs sont vendues 5,44 euros par kilogramme contre 3,58 euros pour la version sèche classique. Cette différence de prix s'élève à 52,0 %, un écart que le magazine juge disproportionné par rapport aux avantages réels perçus par les consommateurs.

La valeur nutritionnelle des pâtes aux œufs

D'un point de vue nutritionnel, l'enquête explique que les pâtes sèches fabriquées à partir de blé dur et séchées lentement résistent très bien face aux pâtes fraîches au blé tendre. Bien que ces dernières cuisent plus rapidement et offrent une texture parfois différente, elles n'apportent pas de nutriments supplémentaires significatifs. Pour les pâtes enrichies en œufs, la présence du jaune augmente légèrement l'apport en protéines, mais cela ne modifie pas de façon marquante le profil nutritionnel global. Sophie Goffaux, pharmacienne et autrice du site Histoiredepates.net, précise que l'œuf apporte principalement une couleur jaune attractive et une texture particulière, sans constituer une qualité supplémentaire fondamentale.

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L'impact du marketing sur le comportement d'achat

60 Millions de consommateurs souligne que ces mentions valorisantes attirent considérablement l'attention des shoppers, surtout lors des courses effectuées dans la précipitation. Le magazine affirme que le critère décisif pour le choix d'un aliment doit rester le prix au kilogramme rapporté à la valeur nutritionnelle réelle, et non les promesses d'un emballage suggérant une expérience plus gourmande. Les experts estiment que payer significativement plus cher sans bénéficier d'un gain clair sur la santé ou la satiété constitue un mauvais calcul économique pour les ménages français qui cherchent à optimiser leur budget alimentaire.

Conseils nutritionnels pour des pâtes équilibrées

Face à ces constats, la médecin généraliste et nutritionniste Faïza Bossy propose une méthode simple pour rendre le plat de pâtes équilibré sans augmenter le coût des ingrédients de base. Elle recommande d'ajouter une petite cuillerée d'huile d'olive, quelques herbes fraîches et un filet de citron pour obtenir un repas sain. En revanche, elle met en garde contre l'ajout de lardons, de crème fraîche ou de ketchup, qui déséquilibrent totalement le repas. Cette approche vise à aider les consommateurs à rester vigilants face aux allégations marketing tout en préservant une alimentation saine et économique.