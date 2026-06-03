60 ans après le tournage des Demoiselles de Rochefort, entrez dans les coulisses de cette comédie musicale avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac

En 1966, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, pendant le tournage du film « Les Demoiselles de Rochefort ». 60 ans après le début du tournage des « Demoiselles de Rochefort », entrez dans les coulisses de cette comédie musicale avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac. Le 31 mai 1966, le tournage du film culte de Jacques Demy, « Les Demoiselles de Rochefort », a débuté. La ville s’est animée aux sons des mélodies de Michel Legrand et a replongé dans l’esprit du film. Ce film avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, c’est un symbole de la Charente-Maritime. Les Demoiselles de Rochefort font toujours danser la ville. En 2026, la ville de Rochefort célèbre les 60 ans du tournage du film culte de Jacques Demy. Sa fille revient sur la magie intemporelle que véhicule ce long-métrage. Le tournage des Demoiselles de Rochefort, en 1966, était un mariage d’amour avec la ville. Dans les archives de Rochefort Océan, une aquarelle signée par Bernard Evein, le décorateur du film, représente la salle de l’Olympia qui aurait pu devenir la maison de Delphine et Solange. Les archives de Rochefort Océan ont également acquis une aquarelle signée par Bernard Evein, le décorateur du film. Elle représente la salle de l’Olympia qui aurait pu devenir la maison de Delphine et Solange. Les Demoiselles de Rochefort est un film qui fait du bien, une madeleine de Proust qui traverse les générations. Entre mémoire collective, transmission aux jeunes générations et festivités populaires, Rochefort revendique ce film culte comme une part essentielle de son identité. Les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

En 1966, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac , pendant le tournage du film « Les Demoiselles de Rochefort ». 60 ans après le début du tournage des « Demoiselles de Rochefort », entrez dans les coulisses de cette comédie musicale avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac .

Le 31 mai 1966, le tournage du film culte de Jacques Demy, « Les Demoiselles de Rochefort », a débuté. La ville s’est animée aux sons des mélodies de Michel Legrand et a replongé dans l’esprit du film. Ce film avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, c’est un symbole de la Charente-Maritime. Les Demoiselles de Rochefort font toujours danser la ville.

En 2026, la ville de Rochefort célèbre les 60 ans du tournage du film culte de Jacques Demy. Sa fille revient sur la magie intemporelle que véhicule ce long-métrage. Le tournage des Demoiselles de Rochefort, en 1966, était un mariage d’amour avec la ville. Dans les archives de Rochefort Océan, une aquarelle signée par Bernard Evein, le décorateur du film, représente la salle de l’Olympia qui aurait pu devenir la maison de Delphine et Solange.

Les archives de Rochefort Océan ont également acquis une aquarelle signée par Bernard Evein, le décorateur du film. Elle représente la salle de l’Olympia qui aurait pu devenir la maison de Delphine et Solange. Les Demoiselles de Rochefort est un film qui fait du bien, une madeleine de Proust qui traverse les générations. Entre mémoire collective, transmission aux jeunes générations et festivités populaires, Rochefort revendique ce film culte comme une part essentielle de son identité.

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