6 signes à ne pas négliger : quand votre alimentation ne vous convient pas

Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste, décrypte les 6 signes à ne pas négliger lorsque votre alimentation ne vous convient pas. Elle recommande de surveiller les troubles digestifs après les repas, le manque de sommeil et la perte de poids, ainsi que les imperfections cutanées et les sautes d’humeur fréquentes.

Vous ressentez des désagréments sans cause évidente ? Si votre alimentation ne vous convient pas, votre corps ne tarde jamais à vous le faire savoir.

Encore faut-il savoir l’écouter. Ces symptômes, souvent banalisés, peuvent en réalité traduire un déséquilibre alimentaire profond. Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste, décrypte les 6 signes à ne pas négliger. Vous souffrez de troubles digestifs après les repas ?

C’est souvent le premier indicateur. Juste après avoir mangé, vous ressentez des ballonnements, des reflux acides, une sensation de lourdeur ? Votre alimentation est peut-être en cause. Une consommation trop importante de produits ultra-transformés, une intolérance au gluten ou des repas trop riches peuvent provoquer ces troubles.

Pour y remédier, la spécialiste recommande de ne manger pas trop vite, mastiquez bien, car la digestion commence dans la bouche. Elle suggère également de noter ce que l’on mange et les réactions digestives associées pour mieux identifier les aliments problématiques. Les probiotiques peuvent aussi être utiles en cas d’intestin déséquilibré. À voir aussi : Le kéfir – bienfaits, danger et recettes ; Graines de lin : bienfaits et conseils de consommation.

Vous avez du mal à dormir et êtes constamment fatigué ? Un manque de certains acides aminés, essentiels à la production de mélatonine, peut perturber votre horloge interne. Les produits laitiers apportent du tryptophane, un acide aminé clé pour la fabrication de mélatonine. En consommer le soir peut faciliter l’endormissement.

Côté énergie, une alimentation trop sucrée crée des pics de glycémie, suivis de chutes brutales qui épuisent l’organisme. Une alimentation à index glycémique bas permet de limiter ces variations et la fatigue qui en découle. Vous ne parvenez pas à perdre du poids malgré vos efforts ? Le poids stagne, malgré vos efforts pour mieux manger ?

C’est peut-être le signe d’un déséquilibre global, ou même d’un apport calorique insuffisant. Trop peu manger peut aussi bloquer la perte de poids. Une alimentation mal répartie, avec trop de glucides ou pas assez de protéines, peut entraîner un stockage des graisses. Mais un apport trop bas peut aussi bloquer la perte.

Il est important de vérifier si l’on mange assez, et en cas de doute, de faire un bilan thyroïdien. L’objectif n’est pas de restreindre à l’extrême, mais de construire une assiette équilibrée : des protéines, des glucides complexes, de bonnes graisses… et une vraie régularité. Votre peau est couverte d’imperfections ? Une alimentation à indice glycémique élevé favorise l’excès de sébum et donc l’apparition d’imperfections.

Pour agir à la racine, il est recommandé de réduire les sucres rapides et d’intégrer davantage d’aliments riches en zinc, ou de prendre un complément si besoin. Car la peau est aussi un reflet de notre équilibre nutritionnel. Vous avez des sautes d’humeur fréquentes ? Trop souvent négligée, la nutrition joue un rôle fondamental sur l’équilibre émotionnel.

Une alimentation trop restrictive entraîne de la frustration, ce qui a un impact direct sur notre moral. Il est toujours important de garder du plaisir dans l’alimentation. Une assiette trop stricte, sans saveur ni plaisir, finit par affecter l’humeur et le bien-être psychologique. Votre corps vous envoie d’autres signaux discrets ?

Des signes que l’on ignore trop facilement, mais qui traduisent des carences nutritionnelles. Voici ceux à surveiller, selon la spécialiste : ces petits symptômes sont souvent négligés, mais ils disent beaucoup de choses sur notre état nutritionnel global. Ils ne doivent jamais être pris à la légère





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