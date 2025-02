6 Parfums Romantiques à Offrir pour la Saint-Valentin 2024

Pour une Saint-Valentin inoubliable, découvrez 6 nouvelles fragrances sensuelles et envoûtantes qui raviront votre partenaire. De la vanille brûlante à la figue sensuelle, laissez-vous guider par ces créations olfactives uniques.

Pour la Saint-Valentin, on apprécie, bien sûr, les parfums cultes que l’on connaît tous et qui sont des valeurs sûres à offrir les yeux fermés. Mais parce que la Saint-Valentin est aussi l’occasion parfaite pour surprendre, miser sur une nouveauté peut s’avérer une idée audacieuse pour sortir du lot… Pour être sûr de viser juste, voici 6 créations olfactives à la fois sensuelles, envoûtantes et romantiques, de leur concept à leur flacon, qui raviront votre partenaire à coup sûr.

6 parfums à offrir à la Saint-Valentin 2024 1. Vanilla Sex de Tom Ford La vanille est l’un des ingrédients les plus charnels de la parfumerie, et cette fragrance en est sans doute l’une des interprétations les plus brûlantes. Ici, la vanille se mêle à une essence de bois de santal profond et se fait plus mystérieuse et attractive que jamais. 2. Sur tes lèvres de D’Orsay Inspiré par l’idée d’un amour infini, ce parfum, incarnation olfactive de la prolongation d'un baiser, mélange de lumineuses notes d’iris à la sensualité du musc. 3. Coach Love Une note fraise des bois, rouge et attractive comme le flacon qui la contient, se mélange à des inflexions veloutées de rose et à un mystérieux bois de cèdre, pour la touche d’élégance. 4. Eyes Closed de Byredo Comme si Byredo avait retranscrit olfactivement le sentiment d’amour dans un flacon, ce jus associe les facettes suaves et poudrées de l'iris à des épices confites réconfortantes. 5. Santal Volcanique de Maison Crivelli Avec ses originales notes de café aux épices, ce santal en ébullition, extrêmement texturé (inspiré par un bois trouvé sur un volcan en éruption) fait l’effet d’un souffle chaud à même la peau. 6. Gris Charnel de BDK Parfums Imaginez l’histoire d’un coup de foudre sur les quais parisiens à la lumière de la lune, la nuit d’amour qui s’ensuit… La senteur qui plane est celle de Gris Charnel, élégant mélange de thé noir, figue et fêve tonka. Planant. Retrouvez plus de sujets beauté sur Vogue.fr : Avec plusieurs milliers de vues sur TikTok, ce masque relance la tendance liquid hair et promet des cheveux ultra-brillants Cette céréale sans gluten est parfaite pour réguler son cholestérol ! Visage, corps, cheveux… Quels sont les bienfaits de l'amande ? Encore plus de Vogue France sur Youtube :





VogueFrance / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SAINT-VALENTIN PARFUMS BEAUTÉ NOUVEAUTÉS FRAGRANCES ROMANTIQUE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cinéma: Films romantiques à ne pas manquer pour la Saint-ValentinCet article présente une sélection de films romantiques à regarder pour la Saint-Valentin, allant des classiques aux nouveautés. Il met en avant des films comme La Belle et la Bête, Coup de foudre à Notting Hill, Crazy, Stupid, Love et La La Land, en détaillant les raisons de leur succès et les thèmes qu'ils abordent.

Lire la suite »

Faites vous plaisir pour la Saint Valentin avec ces idées de cadeaux romantiques chez CdiscountVous êtes à la recherche d’idées originales et à des prix attractifs pour faire plaisir à votre moitié pour la Saint Valentin ? Vous allez adorer ces offres proposées par Cdiscount. En effet, grâce à Cdiscount, vous allez pouvoir préparer votre Saint Valentin avec une grande simplicité afin que...

Lire la suite »

Neuf Idées Cadeaux Romantiques pour la Saint-ValentinIconic Business présente neuf idées cadeaux inspirées des boutiques les plus élégantes pour épater votre moitié à l'occasion de la Saint-Valentin. Du bracelet Louis Vuitton aux bougies Diptyque, en passant par la lingerie Livy et le parfum Maison Violet, découvrez des propositions romantiques et raffinées.

Lire la suite »

Des Idées de Cadeaux Romantiques pour la Saint-Valentin, sans Risques AllerghiquesComment célébrer la Saint-Valentin sans déclencher d'allergies ? L'American College of Allergy, Asthma and Immunology partage des conseils pour choisir des cadeaux attentionnés et éviter les traditionnels fleurs, bijoux ou aliments allergisants.

Lire la suite »

Saint-Valentin : notre classement des 20 meilleurs films romantiques de tous les tempsDemi Moore et Patrick Swayze dans Ghost.

Lire la suite »

Saint-Valentin : les 6 parfums les plus torrides à offrir pour surprendre l’être aiméParce qu’offrir un parfum est toujours gage de bon goût, en voici 6 bien dans le thème du 14 février.

Lire la suite »