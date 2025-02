6 000 Spectateurs Attendus pour un match inoubliable du SCA

Le SCA reçoit Tarbes en Nationale et propose 5 000 places gratuites pour créer une ambiance record au Stadium de Toulouse. Cette initiative, lancée pour la Saint-Valentin, vise à offrir une expérience unique à un public large et à rappeler les grandes heures du club.

Ce vendredi soir, le Stadium de Toulouse se prépare à vivre une ambiance exceptionnelle avec la réception de Tarbes en Nationale . L'enthousiasme est palpable, car 6 000 spectateurs sont attendus, un nombre impressionnant qui rappelle les grandes heures du SCA . Cette affluence record est le résultat d'une initiative du club, lancée le 23 janvier, qui propose 5 000 places gratuites – financées par la Région Occitanie – pour les supporters du Tarbes .

Ce geste généreux vise à combler le Stadium et à attirer un nouveau public, tout en évitant une collision avec la Saint-Valentin. \ Le directeur général du SCA, Jean-Jacques Veyrac, qualifie cette action de « sociale », soulignant son objectif d'offrir l'opportunité à ceux qui ne peuvent habituellement assister à un match au Stadium, pour diverses raisons, de vivre cette expérience unique. Les places gratuites, disponibles en un temps record de 15 jours, ont été attribuées à des associations telles que les Restos du Cœur et le Secours Populaire, ainsi qu'à plusieurs clubs sportifs de la ville et ceux de rugby des environs. Veyrac souligne que « s’il y a bien un soir pour faire plaisir aux autres, c’est celui de la Saint-Valentin. On voulait vraiment apporter du bonheur ». Cette initiative a suscité un élan de solidarité et le club peut compter sur le soutien de l'US Albi, qui fournira des bénévoles pour gérer les buvettes et contrôler les entrées. Veyrac souligne qu'« il faut une organisation différente de d’habitude » pour gérer cette affluence exceptionnelle. Les portes du Stadium seront ouvertes deux heures avant le coup d'envoi, soit une demi-heure plus tôt qu'à l'accoutumée, pour permettre aux supporters de se rendre sur place et de profiter pleinement de l'ambiance. Une touche festive sera ajoutée avec la présence de près de 2000 ballons de baudruche jaunes déposés en tribune Jo-Mir, contribuant à créer une fête inoubliable. Le SCA n'a pas connu une telle affluence depuis plusieurs années et ce vendredi soir promet d'être un moment mémorable pour tous les fans de rugby. Des places sont encore disponibles pour ceux qui souhaitent rejoindre cette célébration unique.





