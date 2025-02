58 kilos de cocaïne découverts au Pays basque

Des douaniers basques ont intercepté un pick-up transportant 58 kilos de cocaïne dissimulés dans la remorque. Le conducteur polonais a été arrêté et une enquête a été ouverte pour trafic de stupéfiants.

Le 10 février, les douaniers ont intercepté un puissant pick-up à Biriatou, dans les Landes, après qu'il ait franchi la frontière espagnole. Les agents ont été alertés par la remorque tractant un bateau hors-bord. La fouille de l'attelage a révélé des pains de cocaïne dissimulés dans la remorque. Le conducteur, âgé de 37 ans, et originaire de Pologne, affirmait rentrer chez lui. Cependant, la découverte de la drogue a conduit à son arrestation.

La justice estime que la valeur de la marchandise dépasse les 3,5 millions d'euros. La cocaïne était dissimulée dans un compartiment aménagé sous la remorque, accessible par un système de cordes. Des agents de l'Office antistupéfiants (Ofast) ont placé le suspect en garde à vue. Un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour des faits de nature criminelle : importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs criminelle. Des enquêtes complexes sont en cours sur commission rogatoire afin de remonter le réseau. Le procureur Renaud Gaudeul qualifie d'ores et déjà l'organisation comme étant « internationale et structurée ».





